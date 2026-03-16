Incremento del precio del petróleo repercutirá en los valores del combustible ofrecido en el mercado peruano, indicó el ministro Alfaro. Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini
Incremento del precio del petróleo repercutirá en los valores del combustible ofrecido en el mercado peruano, indicó el ministro Alfaro. Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini
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Redacción Gestión
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El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, indicó que el precio de los combustibles en el mercado peruano es víctima de la especulación y el mercado negro en momentos de escasez o restricciones

Por ello, insistió en que regular precios no es la solución porque igual sería “lo más loco y tonto”. , dijo en la mañana de este lunes 16 de marzo a la prensa.

Alfaro, sin embargo, recordó que . Mencionó que el precio del barril de petróleo superó los US$ 100, lo que repercute en el mercado de combustibles.

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El funcionario aclaró que está bajando la presión en el precio de la gasolina porque más de 350,000 vehículos usan GNV. “En dos o tres semanas se normalizará el mercado”, dijo.

El titular del Minem, Ángelo Alfaro, reiteró que el oleaje anómalo en el litoral del Callao impide a Zeta Gas abastecerse de gas, lo que complica a la cadena de suministro. Foto: Congreso
El titular del Minem, Ángelo Alfaro, reiteró que el oleaje anómalo en el litoral del Callao impide a Zeta Gas abastecerse de gas, lo que complica a la cadena de suministro. Foto: Congreso

Alfaro resaltó que no hay escasez de gas natural, pero sí problemas de logística, porque Zeta Gas no recibe el combustible por los oleajes anómalos en el litoral del Callao.

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“Todo suministro se hace desde Pisco, lo que crea congestión de vehículos”, apuntó.

El dato:

- A través de la app Facilito del Osinergmin, los usuarios pueden constatar el precio de los combustibles en diversos puntos del país.

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