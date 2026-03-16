El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, indicó que el precio de los combustibles en el mercado peruano es víctima de la especulación y el mercado negro en momentos de escasez o restricciones —en referencia a la reciente crisis generada por la rotura del ducto de TGP—.

Por ello, insistió en que regular precios no es la solución porque igual sería “lo más loco y tonto”. “Esto es una cuestión de días”, dijo en la mañana de este lunes 16 de marzo a la prensa.

Alfaro, sin embargo, recordó que “va a quedar un poquito al alza (los precios) por la guerra de Estados Unidos con Irán”. Mencionó que el precio del barril de petróleo superó los US$ 100, lo que repercute en el mercado de combustibles.

El funcionario aclaró que está bajando la presión en el precio de la gasolina porque más de 350,000 vehículos usan GNV. “En dos o tres semanas se normalizará el mercado”, dijo.

El titular del Minem, Ángelo Alfaro, reiteró que el oleaje anómalo en el litoral del Callao impide a Zeta Gas abastecerse de gas, lo que complica a la cadena de suministro. Foto: Congreso

Alfaro resaltó que no hay escasez de gas natural, pero sí problemas de logística, porque Zeta Gas no recibe el combustible por los oleajes anómalos en el litoral del Callao.

“Todo suministro se hace desde Pisco, lo que crea congestión de vehículos”, apuntó.

El dato:

- A través de la app Facilito del Osinergmin, los usuarios pueden constatar el precio de los combustibles en diversos puntos del país.