La Sunat informó que, en el marco de verificar el abastecimiento y la venta de combustible en todo el país, ya se han intervenido más de 150 grifos que operan en Lima, Huacho, La Libertad, Piura y Arequipa.

“Como resultado de las intervenciones se evidenció que en la mayoría de los grifos visitados la venta del combustible se realizaba con normalidad, aunque si se detectó un incremento en los precios, solo en algunos casos puntuales se evidenció la falta de stock de diesel y de gasolina regular, priorizando la comercialización del tipo Premium”, anotó la entidad.

Los controles, que se iniciaron el jueves de la semana pasada, están a cargo de Osinergmin, Indecopi, Sunat y el Ministerio Público.

Durante las intervenciones multisectoriales las cuatro entidades a cargo de los controles a los grifos se encargan de verificar si existe un desabastecimiento de combustible, la correcta comercialización al consumidor final y la entrega de comprobante de pago, a fin de evitar los sobrecostos en la venta, que han sido denunciados por los usuarios.

La Sunat precisó el despliegue de un equipo de 100 fedatarios fiscalizadores en todo el país que se encargaron de verificar la inscripción en el RUC de los grifos visitados, si los establecimientos y actividades económicas fueron declaradas, así como el nombre comercial y/o teléfonos no actualizados de los contribuyentes.

Las entidades a cargo de los controles continuarán con el desarrollo de la campaña, indicó la entidad recaudadora.

Finalmente, se reiteró que los usuarios pueden reportar posibles irregularidades o indicios de prácticas anticompetitivas en la venta de combustible a través de la plataforma virtual.