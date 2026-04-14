Un nuevo pronóstico que elaboró el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), prevé que, hasta junio del 2026, El Niño generará condiciones de riesgo agroclimático entre medio y alto. (Foto: Alessandro Currarino | GEC)
Un nuevo pronóstico que elaboró el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), prevé que, hasta junio del 2026, El Niño generará condiciones de riesgo agroclimático entre medio y alto. (Foto: Alessandro Currarino | GEC)
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Elías García Olano
mailElías García Olano

El sector agropecuario en el Perú inició el 2026 con el pie derecho: creció 2.4% a febrero, sustentado por la mayor producción de la parte agrícola, y donde 16 de 24 departamentos reportaron desempeño positivo.

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