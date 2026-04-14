Hasta ese momento, según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), los resultados estuvieron determinados por condiciones climáticas favorables para los cultivos en diversas zonas productoras, y por una mayor superficie cosechada, a pesar de las intensas lluvias registradas a inicio de año.

Sin embargo, en febrero último el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) apagó el optimismo sobre el sector: activó el estado de alerta por El Niño Costero, con pronósticos de lluvias intensas, previendo en su último reporte que se extienda hasta diciembre de este año, sin descartar que pase de su actual magnitud débil a moderada entre mayo a julio próximos.

Fuertes lluvias golpean el Perú. Fotocomposición: Perplexity, ChatGPT, para Diario Gestión

Previsión de riesgo hasta junio

Hasta inicios de marzo, la Asociación de Gremios Agrarios del Perú (AGAP) había reportado que ese fenómeno estaba afectando a más de 6,000 hectáreas de producción agraria destinada al mercado interno y agroexportación, sobre todo en Tumbes, Piura y Arequipa.

Ahora, un nuevo pronóstico que elaboró el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), prevé que, hasta junio del 2026, El Niño generará condiciones de riesgo agroclimático entre medio y alto para principales cultivos. Entre ellos, resaltan:

Arroz Maíz amarillo Quinua Papa Cacao

Más allá de los daños que puedan ocasionar las lluvias en sí que trae ese fenómeno, el riesgo para los cultivos radica principalmente en las altas temperaturas sobre superiores al promedio histórico que se prevén.

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Riesgos para el arroz

Para entender con detalle el nivel de impacto que se pronostica, vale la pena empezar con el arroz, el principal cultivo en el Perú.

Senamhi señala que las altas temperaturas, en la costa norte podrían favorecer mayor presencia de plagas en las fases de floración que afectarían la calidad y el porcentaje de granos.

De presentarse precipitaciones entre mayo y junio, el nivel de riesgo agroclimático podría ser alto en el departamento de Piura, debido a que afectaría las fases de maduración lechosa y pastosa retrasando el llenado de grano y la maduración.

Este escenario climático, asociado a El Niño Costero todavía en desarrollo, indica la entidad, promovería condiciones diurnas y nocturnas cálidas, las cuales podrían afectar la fase de llenado de los granos del arroz, propiciando además condiciones ambientales para la presencia de plagas. En el valle de Jequetepeque (La Libertad), la temperatura cálida podría afectar la cosecha del cultivo en algunas parcelas.

En la costa sur, las condiciones de clima seco y la temperatura, que estaría por encima de sus valores normales, acortarían la etapa final de maduración y provocaría un rebrote de plagas y enfermedades que de no controlarse oportunamente impactaría en los rendimientos de esa graminea.

Senamhi señala que las altas temperaturas, en la costa norte podrían favorecer mayor presencia de plagas en las fases de floración que afectarían la calidad y el porcentaje de granos. (Foto: Andina)

La papa y otros cultivos

En el caso de la papa, en la campaña chica que se desarrolla en la costa central y sur el Senamhi prevé que los factores de riesgo podrían incrementarse hasta un nivel medio debido a un escenario propicio para la presencia de gusanos de tierra, minador de hojas, polillas, prodiplosis, entre otras plagas asociadas a las temperaturas cálidas.

En la costa norte, advierte que las condiciones secas aunadas a las temperaturas cálidas podrían limitar la adecuada instalación y desarrollo de cultivos de campaña chica, además de promover la aparición de insectos plaga, tanto en campo y en almacén.

En cuanto al maíz amarillo duro, en la región costera la perspectiva climática asociada a El Niño Costero podría reducir la etapa vegetativa de las plantaciones a instalarse, además de incrementar las necesidades de riego en las fases vegetativas y la incidencia de plagas.

En la sierra sur, hasta junio, las condiciones secas propias de la temporada y la presencia de alta radiación, propiciaran una mayor incidencia de gorgojos, polillas y otras plagas que atacan al maíz, tanto a nivel de campos y almacén, incrementando los factores de riesgo hasta un nivel alto.

En el caso de la papa, en la campaña chica que se desarrolla en la costa central y sur el Senamhi prevé que los factores de riesgo podrían incrementarse hasta un nivel medio. (Foto: GEC)

¿Podría ocurrir un “super Niño”?

Aunque los pronósticos de riesgo agroclimático del Senamhi alcanzan hasta junio, es a partir de ese mes en que, según Grinia Ávalos, directora de Meteorología de esa entidad, los modelos climáticos podrán dar mayor precisión sobre la evolución de El Niño Global y estimar sus impactos en Perú.

En ese contexto, aclaró que el término “Super Niño” (que podría ocurrir en Perú) alude a la intensidad que podría alcanzar el evento actual, y no debe confundirse con el concepto de El Niño Global, que hace referencia a la extensión en el Pacífico Central del calentamiento del mar encima de lo normal.

Consultado por Gestión sobre el tema, Ulises Osorio, experto en agroclimatología, refirió que es probable que ocurra el denominado El Niño Global y que es también posible que repercuta en el Perú, llevando a que el fenómeno actual (El Niño Costero) escale a un “Mega Niño” en el Perú.

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Impacto en agroexportaciones

Osorio refirió que ese escenario climático para el agro se podría complicar aún más, porque está presente en el país un tercer fenómeno que son los denominados Vientos de San Andrés, que, al despejar la nubosidad sobre lo normal, pueden aumentar aún más la radiación solar, la sensación de calor y sequedad, que genere mayor estrés a las plantas y dañe aún más los cultivos.

“Eso sí sería un problema serio, que tiene que tomarse muy en cuenta, especialmente para los cultivos de exportación, como es el arándano, la vid, el espárrago. Es más, va a hacer muy difícil que el mango floree, y en el caso de la palta, va a producir frutos muy pequeños. En general vamos a tener menor rendimiento”, advirtió.

Según Andrea Holguín, Ingeniera meteoróloga del Centro de Monitoreo Rimac, cada vez hay más señales de un posible evento fuerte de El Niño, incluso de magnitud excepcional que podría desarrollarse en los próximos meses.

“Aunque aún no es seguro que se trate de un ‘súper El Niño’, los especialistas coinciden en que la probabilidad viene en aumento y que el contexto de cambio climático podría intensificar sus efectos”, aseveró.

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