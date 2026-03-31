El Fenómeno El Niño Costero se mantendría activo en el litoral peruano hasta diciembre de 2026, con una intensidad predominantemente débil, aunque con probabilidades de alcanzar una categoría moderada entre mayo y julio, afirmó el vocero de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (Enfen), Luis Vásquez.

El especialista explicó que, en comparación con el anterior comunicado, no se registran cambios sustanciales en el comportamiento del fenómeno. “No hay muchos cambios en términos globales. El pronóstico sigue siendo hasta diciembre con mayor probabilidad de ser un Niño débil”, precisó a Andina.

Será de intensidad moderada entre mayo y junio

No obstante, advirtió que durante el segundo trimestre del año existe una ventana de posible intensificación. “Entre mayo y junio, e incluso julio, podría presentarse una condición moderada, aunque luego regresaría a un escenario débil”, señaló.

El vocero del Enfen detalló que la evolución del fenómeno dependerá de factores oceanográficos y atmosféricos, como la presencia de ondas Kelvin y el comportamiento de los vientos alisios.

En ese sentido, el científico indicó que una onda Kelvin fría está llegando al litoral en los primeros días de abril, lo que contribuirá a atenuar temporalmente el calentamiento del mar.

Sin embargo, se prevé el arribo de tres ondas Kelvin cálidas entre abril y junio, que favorecerían el incremento de la temperatura del mar.

Asimismo, destacó que el fortalecimiento reciente de los vientos ha generado un ligero enfriamiento en la costa, especialmente en la zona central.

Lluvias menos intensas, pero pueden generar deslizamientos

Respecto a las precipitaciones, Vásquez afirmó que en abril se mantendrían lluvias de intensidad entre normal y superior en la costa norte, debido a que el mar aún conserva temperaturas elevadas que aportan humedad a la atmósfera.

Sin embargo, aclaró que: en mayo las lluvias serán más ligeras. “Los volúmenes ya no serán comparables con los registrados en febrero y marzo”, subrayó.

A pesar de ello, advirtió que el riesgo persiste: “Los suelos están saturados, por lo que incluso lluvias menores podrían generar deslizamientos o huaicos”.

Impacto en la pesca y temperaturas más cálidas

El fenómeno también tendrá efectos en la actividad pesquera. Según el especialista, la anchoveta podría volverse menos accesible al desplazarse a mayores profundidades.

Especies de aguas cálidas como el bonito y el perico mantendrían su presencia en el litoral.

En paralelo, se prevé que las temperaturas del aire se mantengan por encima de lo normal, lo que generaría un otoño e incluso un invierno más cálidos de lo habitual.

Pacífico central en condición neutra, pero con tendencia al calentamiento

En cuanto al comportamiento del Pacífico ecuatorial central, Vásquez indicó que actualmente se mantiene en una condición neutra y que recién a partir de junio o julio evolucionaría hacia un evento cálido débil.

Este escenario podría tener implicancias en el litoral peruano. “Eventualmente podría acoplarse con el Niño Costero, lo que ayudaría a su persistencia hasta fines de año”, explicó.

Sin señales de un evento extremo

Por último, Vásquez descartó por ahora la ocurrencia de un evento de gran magnitud en el Pacífico central.

“Los modelos indican condiciones débiles a lo mucho moderadas. No hay evidencia de un evento extremo”, afirmó, desmintiendo versiones que hablaban de escenarios más severos que podrían impactar en Perú

En síntesis, el escenario actual apunta a un Niño Costero persistente pero de baja intensidad, con episodios puntuales de mayor calentamiento y riesgos focalizados, especialmente en la costa norte, donde aún podrían registrarse lluvias y deslizamientos en las próximas semanas.