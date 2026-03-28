El Enfen mantiene la alerta por El Niño costero ante posible intensificación del fenómeno en los próximos meses. Foto: Andina/ Referencial.
El Enfen mantiene la alerta por El Niño costero ante posible intensificación del fenómeno en los próximos meses. Foto: Andina/ Referencial.
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Redacción Gestión
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La informó que el evento de continuaría en condición débil en el corto plazo; sin embargo, existe la posibilidad de que alcance una magnitud moderada entre mayo y julio. En ese contexto, la entidad mantiene vigente el estado de “alerta de El Niño costero”.

De acuerdo con el análisis de las condiciones oceánicas y atmosféricas actuales, así como los pronósticos de modelos climáticos nacionales e internacionales, en el Pacífico central (región Niño 3.4) se espera una condición neutra al menos hasta junio de 2026.

No obstante, el Enfen señala que a partir de julio aumenta la probabilidad de que se configure un evento de El Niño en dicha región, aunque con una intensidad inicialmente débil.

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Lluvias y temperaturas

Para el trimestre abril-junio de 2026, se prevén precipitaciones entre niveles normales y superiores en la costa norte, especialmente durante abril. Asimismo, se esperan temperaturas del aire por encima de sus valores habituales en el litoral.

El Enfen mantiene la alerta por El Niño costero ante posible intensificación del fenómeno en los próximos meses. Foto: Andina.
El Enfen mantiene la alerta por El Niño costero ante posible intensificación del fenómeno en los próximos meses. Foto: Andina.

En el ámbito hidrológico, se anticipa que los caudales en la vertiente del Pacífico se mantengan entre rangos normales y superiores, con mayor incidencia de esta última condición en la zona norte del país.

En cuanto a los recursos pesqueros, se proyecta que en las próximas semanas continúe la presencia de especies como el bonito, así como de otras asociadas a aguas cálidas a lo largo de la costa peruana.

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Recomendaciones

El exhortó a las autoridades a implementar medidas orientadas a la reducción del riesgo de desastres, así como acciones de preparación ante posibles emergencias. También recomendó realizar un seguimiento permanente de los escenarios de riesgo en base a los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales.

A la ciudadanía, se le instó a mantenerse informada a través de los canales oficiales. En tanto, la comisión multisectorial continuará con el monitoreo de las condiciones oceánicas, atmosféricas, hidrológicas y pesqueras, y actualizará sus reportes de forma periódica. El próximo comunicado ordinario está previsto para el 16 de abril.

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