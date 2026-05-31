El conservador opositor Abelardo de la Espriella y el senador progresista Iván Cepeda se disputarán la presidencia de Colombia en un balotaje luego de que ninguno lograra la mayoría necesaria de votos en las elecciones del domingo.

De la Espriella obtuvo 43.72% de los sufragios seguido de Cepeda, ahijado político del presidente Gustavo Petro, con 40.92%, según el 99% del conteo preliminar informado por la Registraduría Nacional. Ambos se medirán en una segunda vuelta el 21 de junio.

De la Espriella —de Defensores de la Patria y admirador del presidente estadounidense Donald Trump y del mandatario salvadoreño Nayib Bukele— promete acabar con los diálogos de paz con los grupos armados ilegales y aumentar la presión militar en los territorios donde operan.

Cepeda, candidato del Pacto Histórico, dijo que continuará con las políticas de Petro, incluida la “paz total” con la que el mandatario saliente impulsó conversaciones con los ilegales en medio de críticas de oponentes que señalan un impacto negativo en la seguridad del país.

Visiones antagónicas

El próximo inquilino del palacio presidencial deberá gobernar en un país con cerca de 27,000 alzados en armas, según cálculos de la Fundación Ideas para la Paz, un centro de investigación sobre el conflicto interno.

A una década de la firma del acuerdo de paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el país aún lidia con disidencias de esa guerrilla y otros grupos armados como el cártel Clan del Golfo y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, alimentados por el narcotráfico y la minería ilegal.

Entre los punteros, Cepeda, senador y candidato por el oficialista Pacto Histórico, es el único que continuaría con la política de “paz total” con la que Petro inició diálogos paralelos con los ilegales, a los que aún no ha logrado desarmar.

De la Espriella, del movimiento independiente Defensores de la Patria, ha centrado su propuesta en “enfrentar la crisis de seguridad” combatiendo delitos como el narcotráfico, la extorsión y el secuestro para así “recuperar” el control territorial por parte del Estado en sitios donde operan los ilegales.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, emite su voto durante las elecciones presidenciales en un colegio electoral de Bogotá el 31 de mayo de 2026. (Foto de Luis ACOSTA / AFP).

Petro se juega su legado

Petro, quien militó en su juventud en una extinta guerrilla, ha buscado que su legado continúe porque asegura que la oposición no le permitió ejecutar todos sus proyectos.

Ahora Cepeda, su aliado político, ha prometido profundizar la agenda oficialista, ampliando programas sociales y continuando con las reformas del sistema pensional y laboral, mientras busca que el Congreso apruebe la polémica reforma a la salud.

De la Espriella ha prometido dar al país un giro para priorizar la austeridad del Estado, rebajar impuestos para las empresas y atacar los grupos armados ilegales y los narcotraficantes.

De la Espriella ha manifestado su afinidad por Trump, incluso cuando este ha adoptado una postura más agresiva hacia América Latina que cualquier otro presidente estadounidense en décadas y ha presionado a naciones como Colombia, Ecuador y México para que repriman con mayor contundencia a los grupos criminales.

Elaborado con información de EFE y APE