Tras más de dos décadas bajo concesión de la empresa Electropampas, el proyecto multipropósito Pampas Verdes, concebido para impulsar la irrigación agrícola y la generación hidroenergética para las regiones de Ica, Arequipa y Ayacucho, aún no logra concretarse. ¿Qué futuro le espera?

En 2024, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) puso la iniciativa en agenda, proyectando una inversión de US$ 6,500 millones e indicó que este se estructuraba sobre dos ejes: generación hidroeléctrica e irrigación agrícola.

En efecto, la iniciativa contempla el represamiento de los ríos Caracha y Urubamba, afluentes del río Pampas (Ayacucho), mediante la construcción de dos o tres embalses interconectados. Asimismo, el proyecto incluye la construcción de túneles de alta presión, de entre 30 y 46 kilómetros, para trasvasar 60 a 65 metros cúbicos por segundo de agua desde la vertiente del Atlántico hacia la del Pacífico.

En el componente eléctrico, el proyecto implica la instalación de cuatro centrales hidroeléctricas, con una capacidad total de entre 2,500 y 2,524 megavatios, lo que permitiría generar más de 15,000 GWh de energía al año. Además, incluye infraestructura complementaria, como líneas de transmisión y caminos, con más de 600 kilómetros de nuevas vías.

El agua trasvasada estaría destinada a la irrigación de 200,000 a 218,000 hectáreas de pampas eriazas en Nasca (Ica) y Caravelí (Arequipa). En versiones más recientes, el área potencial se amplía hasta 500,000 hectáreas, incorporando zonas altas de Ayacucho.

Los estudios técnicos del proyecto Pampas Verdes contemplan túneles de hasta 46 kilómetros para trasladar agua desde la vertiente del Atlántico hacia la del Pacífico. Foto: Andina.

Estado actual del proyecto Pampas Verdes: estructuración y venta en evaluación

Entre 2024 y 2025, diversas informaciones oficiales y técnicas dieron cuenta de avances en estudios de factibilidad y preinversión del proyecto Pampas Verdes, que incluye presas, túneles, centrales hidroeléctricas y obras de trasvase. Sin embargo , hasta el momento no existe un cronograma firme para el inicio de las obras.

Así, el proyecto continúa en etapa de formulación y estructuración.

En tal escenario, Electropampas ahora evalúa la venta del proyecto frente a la magnitud de la inversión requerida y a la complejidad de su esquema financiero, reveló su representante, Ricardo Aste, a BN Américas.

Al respecto, destacó que hay un consorcio interesado en la iniciativa, conformado por capitales árabes y británicos . “Hasta el momento no se ha cerrado ningún acuerdo, ya que los inversionistas han solicitado información adicional”, comentó.

Añadió que Electropampas permanece abierta a evaluar otras propuestas.