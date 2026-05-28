La Fiscalía de la Nación archivó la investigación contra la expresidenta Dina Boluarte por el presunto delito de falsedad genérica.

Según la tesis fiscal, la exmandataria habría simulado sus firmas en las normas oficiales del 29 de junio al 9 de julio del 2023, periodo en el que habría estado imposibilitada físicamente tras someterse a cirugías.

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No obstante, Juan Carlos Portugal, abogado de Boluarte Zegarra, señaló que se atribuyeron como falsas las razones presentadas, dado que “todas las firmas corresponden a su puño y letra, sometidas a pericia”.

Dina Boluarte se sometió a cirugía en el rostro a mediados del 2023, lo que generó sospechas sobre sus firmas en normas de aquel entonces. Foto: captura TV

“La evidencia documental y testimonial acreditó la participación activa de Dina Boluarte en las decisiones de Estado, dentro del marco de la imputación”, escribió en X el abogado.

De esa manera, Portugal reiteró que Dina Boluarte “actuó siempre dentro de los cánones éticos de probidad”.