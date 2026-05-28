Abogado de Dina Boluarte señaló que, tras pericias, se corroboró que la exmandataria firmó las normas que emitió entre finales de junio e inicios de julio del 2023. Foto: Jesus Saucedo - @photo.gec
Abogado de Dina Boluarte señaló que, tras pericias, se corroboró que la exmandataria firmó las normas que emitió entre finales de junio e inicios de julio del 2023. Foto: Jesus Saucedo - @photo.gec
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Redacción Gestión
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La Fiscalía de la Nación archivó la investigación contra la expresidenta Dina Boluarte por el presunto delito de falsedad genérica.

Según la tesis fiscal, , periodo en el que habría estado imposibilitada físicamente tras someterse a cirugías.

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No obstante, Juan Carlos Portugal, abogado de Boluarte Zegarra, señaló que se atribuyeron como falsas las razones presentadas, dado que

Dina Boluarte se sometió a cirugía en el rostro a mediados del 2023, lo que generó sospechas sobre sus firmas en normas de aquel entonces. Foto: captura TV
Dina Boluarte se sometió a cirugía en el rostro a mediados del 2023, lo que generó sospechas sobre sus firmas en normas de aquel entonces. Foto: captura TV

“La evidencia documental y testimonial acreditó la participación activa de Dina Boluarte en las decisiones de Estado, dentro del marco de la imputación”, escribió en X el abogado.

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De esa manera, Portugal reiteró que Dina Boluarte “actuó siempre dentro de los cánones éticos de probidad”.

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