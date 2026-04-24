UE apoyará APP y proyectos sostenibles para cerrar brechas de infraestructura. (Foto: Andina)
UE apoyará APP y proyectos sostenibles para cerrar brechas de infraestructura. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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Para acelerar el cierre de las brechas de infraestructura, como transporte sostenible, conectividad, agua y saneamiento y transformación digital.

Al respecto, el embajador Jonathan Hatwell, representante de la UE en Perú, y Luis del Carpio, presidente ejecutivo de la , suscribieron un Acuerdo de Colaboración Estratégica.

El objetivo es iniciar una nueva etapa en la cooperación bilateral, orientada a acelerar la inversión en proyectos de alto impacto económico, social y ambiental en el Perú.

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Inversión de calidad

En su discurso, el embajador Hatwell, destacó que “hoy la diferencia no la marcan quienes tienen más ideas, sino quienes cuentan con proyectos listos, financiables y ejecutables”.

Añadió que la capacidad de estructurar proyectos sólidos y viables desde el inicio se ha convertido en un factor decisivo para movilizar inversión de calidad. Subrayó, además, que el Perú es un socio clave para la Unión Europea.

Por ello, la firma del acuerdo marca un cambio de enfoque: pasar de la cooperación tradicional a una colaboración centrada en generar proyectos bien estructurados, financiables y ejecutables, capaces de atraer inversión y generar resultados concretos.

En este marco, la Unión Europea brindará asistencia técnica especializada para la identificación, preparación y estructuración de proyectos, especialmente bajo esquemas de , que incluye estudios de prefactibilidad, factibilidad y estructuración.

Asimismo, facilitará la movilización de financiación europea, a través de bancos de desarrollo e instituciones financieras, junto con instrumentos innovadores que contribuyan al cierre financiero de proyectos.

¿Qué proyectos tiene en la mira la UE? (Foto: ProInversión)
¿Qué proyectos tiene en la mira la UE? (Foto: ProInversión)
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Sectores prioritarios de cooperación

Entre los sectores prioritarios de cooperación se considera promover ; así como potenciar la conectividad e integración territorial para cerrar brechas digitales y ampliar el acceso en zonas rurales y de difícil acceso.

También se busca impulsar la transición energética mediante la diversificación de la cartera hacia generación de energía renovable e integración eléctrica regional. Se pretende, por último, impulsar proyectos de agua y saneamiento sostenibles y resilientes frente al cambio climático.

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