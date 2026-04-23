Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en el Perú. (Foto: GEC)
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Agencia EFE
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La misión de observación electoral de la Unión Europea (MOE UE) en Perú pidió este jueves garantizar la independencia de los órganos electorales, respetar el marco jurídico de los comicios frente a posibles presiones partidarias y evitar también el lenguaje agresivo y violento en el discurso político.

“La MOE UE subraya la importancia de respetar el marco jurídico electoral y de mantener y garantizar la independencia de los órganos electorales frente a posibles presiones políticas o partidarias”, indicó el grupo de observación en un comunicado.

Además, señaló que tras la renuncia de este martes de Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se deben adoptar medidas que prioricen la independencia e integridad de la institución y la continuidad del proceso electoral.

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