La Asociación Civil Transparencia exhortó públicamente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE)y a las nuevas autoridades de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que continúen con el proceso electoral respetando la ley, con el objetivo de recuperar la confianza de la ciudadanía.

La asociación, asimismo, remarcó que es urgente terminar el conteo de votos de la primera vuelta y cumplir con el cronograma establecido para la realización de la segunda vuelta presidencial, programada para el 7 de junio.

“Cualquier salida distinta al curso establecido por la autoridad electoral implica un cambio en las reglas de juego y atenta contra la legitimidad del proceso”, se lee en el comunicado que emitieron.

El pronunciamiento se dio tras la renuncia de Piero Corvetto como jefe de la ONPE, luego de registrarse demoras en la entrega del material electoral el 12 de abril, lo que perjudicó a miles de electores y llevó al JNE a extender excepcionalmente las elecciones hasta el lunes 13 de abril.

Según el artículo 15 de la Ley Orgánica de la ONPE, si el cargo de jefe queda vacante durante un proceso electoral, asume como jefe interino el funcionario de jerarquía inmediatamente inferior.

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Por ello, el actual gerente general, Bernardo Juan Pachas Serrano, pasa a reemplazar a Corvetto de manera interina.