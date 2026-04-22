Transparencia exhortó al JNE y ONPE respetar el cronograma programado para la segunda vuelta. Foto: GEC.
Transparencia exhortó al JNE y ONPE respetar el cronograma programado para la segunda vuelta. Foto: GEC.
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Redacción Gestión
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que continúen con el proceso electoral respetando la ley, con el objetivo de recuperar la confianza de la ciudadanía.

para la realización de la segunda vuelta presidencial, programada para el 7 de junio.

“Cualquier salida distinta al curso establecido por la autoridad electoral implica un cambio en las reglas de juego y atenta contra la legitimidad del proceso”, se lee en el comunicado que emitieron.

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, lo que perjudicó a miles de electores y llevó al JNE a extender excepcionalmente las elecciones hasta el lunes 13 de abril.

Según el artículo 15 de la Ley Orgánica de la ONPE,

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Por ello, el actual gerente general, Bernardo Juan Pachas Serrano, pasa a reemplazar a Corvetto de manera interina.

El pronunciamiento se dio después tras la renuncia de Piero Corvetto como jefe de la ONPE. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
El pronunciamiento se dio después tras la renuncia de Piero Corvetto como jefe de la ONPE. Foto: Julio Reaño/@photo.gec

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