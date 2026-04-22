El Ministerio Público solicitó la detención preliminar del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades registradas durante las elecciones del pasado 12 de abril.

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, informó que el requerimiento fue presentado la noche anterior ante el juez de turno, quien deberá evaluar y resolver en el más breve plazo la solicitud que también alcanza a otros funcionarios del organismo electoral.

Según detalló, Corvetto ya puso a disposición de la Fiscalía Anticorrupción sus documentos de viaje, entregando tanto su pasaporte peruano como el italiano, en el contexto de las diligencias en curso.

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“ Anoche, a las 11 de la noche ya se solicitó requerimiento ante el juez de turno para que se pronuncio sobre la detención preliminar del señor Corvetto y otros funcionarios de la ONPE. Eso queda a la decisión del juez que debe resolver a la brevedad posible ” , declaró Gálvez en entrevista con RPP.

"Asimismo, en cuanto al pasaporte italianos que se ha referido también en un canal de televisión debo precisar que tanto el pasaporte peruano así como el italiano, el señor Corvetto a entregado a la Fiscalía“, añadió.

La solicitud fiscal se produce en medio de la crisis institucional que atraviesa la ONPE tras los cuestionamientos a la organización del proceso electoral.

Exjefe de la ONPE renunció en medio de cuestionamientos por fallas en la jornada electoral.

En ese contexto, Corvetto presentó su renuncia al cargo mediante una carta dirigida a la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, María Teresa Cabrera Vega, con fecha 21 de abril de 2026. En el documento, el funcionario comunicó su decisión de apartarse de la jefatura que ejercía desde agosto de 2020.

El ahora exjefe del organismo electoral aludió a los problemas técnicos y operativos registrados durante el despliegue del material electoral en diversos distritos de Lima Metropolitana durante la jornada electoral.

Asimismo, sostuvo que su salida busca facilitar la organización de la segunda vuelta presidencial en un contexto de mayor confianza ciudadana. En esa línea, remarcó la necesidad de que se realice una investigación imparcial y exhaustiva para esclarecer las responsabilidades dentro de la cadena logística de la institución.