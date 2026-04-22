Bernardo Pachas, nuevo jefe interino de la ONPE, aseguró que se tomarán medidas correctivas para garantizar la correcta realización de la segunda vuelta electoral. Foto: Diana Marcelo / @photo.gec
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, informó que se han enviado a los Jurados Electorales Especiales 50,983 actas observadas, de las cuales 5.664 son presidenciales.

“Estamos esperando que las resuelvan para cerrar el proceso (de las elecciones generales 2026 - primera vuelta)”, indicó a la prensa.

detalló que del universo de actas observadas, 12,903 son para senadores de distrito único; 9,539 en distritos múltiples; 11,902 para diputados y 10,975, para parlamentarios andinos.

Pachas Serrano agregó que están trabajando con el Jurado Nacional de Elecciones para concluir con las actas observadas en el ámbito presidencial, para que posteriormente, el JNE declare a los candidatos que pasarán a la segunda vuelta del 7 de junio.

“Queremos cerrar este viernes los resultados presidenciales con las actas procesadas, que es diferente a computadas. Luego viene trabajo de JEE en primera instancia, y si hubiera alguna impugnación o apelación, en segunda instancia, el JNE”, indicó.

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Contraloría participará en procesos de servicios

Pachas aclaró que

Aclaró que se necesita mandar a imprimir las cédulas de votación, contratar a la empresa de pliegue y repliegue del material electoral, así como los servicios atomizados en cada ODPE.

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“Quisiéramos que fuera lo más rápido posible porque tenemos que hacer adquisiciones y servicios”, acotó.

El dato:

- Al ser cuestionado sobre el pedido de elecciones complementarias, Pachas no emitió respuesta alguna.

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