La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comunicó que el Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó por unanimidad la renuncia presentada por Piero Alessandro Corvetto Salinas a la jefatura nacional de la entidad. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución N.° 119-2026, que declara la vacancia del cargo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la ONPE, “si el cargo de jefe queda vacante durante un proceso electoral, asume como jefe interino el funcionario de jerarquía inmediatamente inferior”. En ese marco, el actual gerente general, Bernardo Juan Pachas Serrano, pasa a encargarse de la institución .

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La ONPE precisó que la transición no afectará el desarrollo de las labores en curso. En particular, aseguró que continúan con normalidad las tareas de procesamiento y contabilización de actas, así como los preparativos para una eventual segunda elección presidencial.

Comunicado de la ONPE.

Comunicado de la ONPE.

Asimismo, la entidad indicó que avanza en la organización de los comicios primarios previos a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programados para los días 17 y 24 de mayo.

Desde la institución recalcaron que la continuidad operativa está garantizada y que el proceso electoral en marcha seguirá su curso conforme al cronograma establecido.