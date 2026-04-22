El presidente José María Balcázar informó que no procederá la compra de aviones caza F-16 a Estados Unidos porque se debe priorizar la caja fiscal para la atención de necesidades de la población.

“No he intervenido en las negociaciones. Estoy diciendo que esos contratos celebrados antes se respeten por el nuevo gobierno de las elecciones”, dijo en un mensaje a la nación.

Según el mandatario, se debe actuar con “prudencia y hacer las compras razonablemente” para tener la caja suficiente que permita “atender las necesidades en agua potable, salud y en educación”.

Aviones de caza F-16. Llegarían al Perú en 2029, de respetarse el acuerdo. Foto: difusión

A su criterio, si bien el gasto en defensa “es necesario”, se tiene que “comprender otras necesidades prioritarias”.

El jefe de Estado insistió en que no participó en las negociaciones con la firma Lockheed Martin, y alegó que “no se puede decir que he mentido”. Ello, en referencia a lo dicho por el excanciller Hugo de Zela, quien reconoció que Balcázar sabía que los contratos se firmaron el lunes 20 de abril.

A pesar de los recursos presentados por el presidente Balcázar, el también renunciante ministro de Defensa, Carlos Díaz, aclaró que ya se tiene el presupuesto de US$ 3,500 millones para la compra de los aviones F-16.