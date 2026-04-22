El presidente Balcázar alega que no participó de las negociaciones, por lo que pide que el candidato ganador de la segunda vuelta apruebe la compra en su gobierno. Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec
El presidente Balcázar alega que no participó de las negociaciones, por lo que pide que el candidato ganador de la segunda vuelta apruebe la compra en su gobierno. Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

porque se debe priorizar la caja fiscal para la atención de necesidades de la población.

“No he intervenido en las negociaciones. Estoy diciendo que esos contratos celebrados antes se respeten por el nuevo gobierno de las elecciones”, dijo en un mensaje a la nación.

Según el mandatario, se debe actuar con “prudencia y hacer las compras razonablemente” para tener la caja suficiente que permita “atender las necesidades en agua potable, salud y en educación”.

LEA TAMBIÉN: Carlos Díaz presentó su renuncia al Ministerio de Defensa: Balcázar sí firmó compra de aviones F-16
Aviones de caza F-16. Llegarían al Perú en 2029, de respetarse el acuerdo. Foto: difusión
Aviones de caza F-16. Llegarían al Perú en 2029, de respetarse el acuerdo. Foto: difusión

A su criterio, si bien el gasto en defensa “es necesario”, se tiene que “comprender otras necesidades prioritarias”.

El jefe de Estado insistió en que no participó en las negociaciones con la firma Lockheed Martin, y alegó que “no se puede decir que he mentido”.

A pesar de los recursos presentados por el presidente Balcázar, el también renunciante ministro de Defensa, Carlos Díaz, aclaró que ya se tiene el presupuesto de US$ 3,500 millones para la compra de los aviones F-16.

TE PUEDE INTERESAR

Rospigliosi: postergar compra de aviones F-16 a Estados Unidos “le costará mucho al Perú”
Hugo de Zela renuncia al cargo de canciller: “Balcázar le ha mentido al país” sobre compra de aviones
Carlos Díaz presentó su renuncia al Ministerio de Defensa: Balcázar sí firmó compra de aviones F-16
Presidente Balcázar reitera que su gestión no comprará aviones F-16 a Estados Unidos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.