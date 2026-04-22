El canciller Hugo de Zela presentó su renuncia al cargo por su desacuerdo con la decisión del presidente encargado José María Balcázar en postergar la compra de aviones F-16 a Estados Unidos.

“Lo hago por mi completo desacuerdo con el repentino cambio de decisión política adoptado por usted en un tema de carácter estratégico, relativo a la seguridad nacional, que considero puede afectar gravemente los intereses nacionales”, dijo.

En la mañana de este miércoles 22 de abril ya son dos ministros que abandonan el gabinete compuesto por el presidente Balcázar: Carlos Díaz renunció al Ministerio de Defensa y ahora De Zela se despide de Relaciones Exteriores.

En diálogo con RPP, De Zela dijo que Balcázar le ha mentido al país. “El sabía que los dos contratos se firmaron, el lunes 20″.

“El señor Balcázar ha estado saliendo en medios diciendo que los contratos no están firmados. Es particularmente grave que un jefe de Estado mienta, porque el país pierde credibilidad y hace imposible que el canciller pueda hacer sus tareas”, indicó.

De Zela contó que Balcázar no ha querido hablar con él. La última comunicación fue antes de que se firme el contrato, “en un intento de persuadirlo de que sería un daño grande no firmar el contrato”.

“Este contrato se firmó el lunes y luego él ha estado en varios medios de comunicación diciendo que los contratos no se han firmado. Esa es una mentira flagrante”, mencionó.

Al ser consultado si ha conversado con el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, señaló que sí y que este está muy confundido porque sabe que los contratos han sido firmados.

“Es difícil de explicarle que se diga que no han sido firmados”, sostuvo.

Este miércoles, según los contratos firmados, debe hacerse el pago de poco más de US$ 3 mil millones. “Estábamos obligados a desembolsar el día de hoy, pero hasta el momento que dejé el Consejo de Ministros, el ministro del MEF no había autorizado el pago”.

Nueva crisis política

Según Luis Benavente, director de Vox Populi, se ha generado una nueva crisis política en el Poder Ejecutivo por el abierto cuestionamiento a la administración temporal de José María Balcázar.

“Esta crisis tiene una implicancia internacional con un país con el cual tenemos una relación supuestamente de alianza estratégica. Se crea una tensión con Estados Unidos en un contexto donde ya tiene relaciones complicadas con otros países”, indica a Gestión.

No obstante, Benavente considera que hay presión política interna y externa contra Balcázar por la no suscripción del acuerdo con Estados Unidos para adquirir aviones F-16 Block 70.

“Hay malos modales diplomáticos por las declaraciones del embajador (de Estados Unidos) Bernie Navarro, quien no ha tenido cordialidad de lenguaje diplomático”, enfatiza.