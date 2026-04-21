El Gobierno habría tomado finalmente la decisión de comprar las naves F-16 C/D Block 70 de Lockheed Martin, de Estados Unidos. El presidente interino José María Balcázar habría reconsiderado su posición inicial de postergarla, tras escuchar las recomendaciones de la Cancillería y del Ministerio de Defensa, desde donde se mantuvo una posición crítica a a que se frustre la adquisición.

El hecho que provocó un ola de críticas y reacción del propio embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro.

Según trascendió Balcázar ya habría firmado los documentos tras analizar las consecuencias de truncar la compra. Incluso, se habría llegado a hablar dentro del Ejecutivo sobre la renuncia del ministro de defensa del Perú, Carlos Díaz Dañino, en protesta por la decisión inicial del mandatario.

Si bien la compra ya se habría cerrado, el jefe de Estado solicitó que esta se anuncie posteriormente.

Como se recuerda luego de que Balcázar señalara que se suspendería la firma del contrato para que el próximo gobierno lo efectúe, altos cargos militares en retiro, el sector empresarial y la clase política, cuestionaron su postura.

Embajador de Estados Unidos se reunión con premier Arroyo

El embajador de Estados Unidos se reunió hoy con el Presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, informó Canal N.

Poco ates, Arroyo se reunió con el ministro de Defensa y el Canciller Hugo de Zela.

Cuando se supo de la eventual postergación en la compra de aviones de combate para la Fuerza Aérea del Perú (FAP), el embajador de Estados Unidos en el Perú señaló que, de darse una negociación en términos desfavorables para su país, su administración tomará medidas.

“Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región”, escribió en sus redes sociales.

El proyecto

La decisión, que se canalizaría a través de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), forma parte del proyecto denominado “Recuperación de la Capacidad de Control Aeroespacial y Precisión en las Operaciones Militares”, que contempla la incorporación de 24 aeronaves de alto rendimiento: 20 monoplazas y 4 biplazas.

Así es el avión F-16 Block 70

El F-16 Block 70 es la versión más moderna del histórico “Fighting Falcon”, en servicio desde 1976, pero profundamente actualizado:

Radar AESA AN/APG-83 de última generación

Cabina digital con pantalla central de alta resolución

Sistema Auto-GCAS para evitar colisiones con el terreno

Vida útil extendida a 12,000 horas de vuelo

Cabe destacar que es la última versión de este avión de combate, no tiene más actualizaciones. Luego están modelos más modernos como el F-35, que compitió en Canadá con el Gripen.

Con esta decisión, el Perú inicia una nueva etapa en su política de defensa aérea, apostando por una plataforma probada, interoperable y alineada con estándares occidentales, en un contexto regional donde la modernización militar avanza de forma sostenida.