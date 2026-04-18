La Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresó su preocupación por la decisión del Gobierno de postergar la firma del contrato para la adquisición de aeronaves F-16, una operación de alto impacto económico y estratégico para el país.

A través de un pronunciamiento, el gremio advirtió que la dilación en este proceso —que contempla la compra de 24 aviones a la empresa Lockheed Martin— podría afectar la percepción internacional del Perú. El acuerdo estaba previsto para firmarse el 17 de abril y está valorizado en aproximadamente US$ 3,500 millones.

“La postergación indefinida de decisiones de esta naturaleza, especialmente en un escenario político complejo, genera incertidumbre y debilita la imagen del país”, señaló la CCL.

El gremio empresarial enfatizó que este proceso no solo involucra un componente de defensa, sino que también forma parte de la relación estratégica con Estados Unidos, uno de los principales socios comerciales del Perú “y aliado clave en materia económica, tecnológica y de seguridad”.

En ese sentido, subrayó que el cumplimiento de acuerdos internacionales es clave para sostener la confianza de los inversionistas y de los socios externos.

Por ello, la CCL exhortó al Ejecutivo a actuar con “seriedad, previsibilidad y buena fe” en las negociaciones, así como a honrar los compromisos asumidos. “El cumplimiento oportuno de los acuerdos es una señal esencial de credibilidad internacional” , remarcó.

La Cámara de Comercio de Lima alertó que postergar la compra de aviones F-16 debilita la imagen del Perú y genera incertidumbre. Foto: CCL.

El pronunciamiento se da en medio del debate generado por la decisión del presidente José María Balcázar de postergar de la compra de aviones de combate, argumentando que se trata de una decisión que debería ser tomada por el próximo gobierno, dado el carácter transitorio de su gestión.

Asimismo, el tema ha escalado al plano diplomático tras las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, quien advirtió sobre eventuales acciones si se afectan los intereses de su país, lo que motivó una respuesta del mandatario peruano.

En este contexto, la CCL reiteró que el Perú debe reafirmar su imagen como un país confiable en el ámbito internacional. “El interés nacional exige claridad, firmeza y coherencia en la toma de decisiones”, concluyó.