El presidente de la República, José María Balcázar, señaló que está evaluando la decisión para dar el visto bueno de la compra de aviones de combate para las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

“Estoy conversando con el premier José Luis Arroyo para ver la toma de una decisión sobre este tema que es importante y qe implica un endeudamiento para el país muy enorme”, refirió.

“Dado que mi gobierno es transitorio y termina y julio, pienso por ahora, es cuestión de conversar con el gabinete, de que lo dejaríamos para el nuevo gobierno que llega con una elección y voluntad de la ciudadanía, para que pueda afrontar temas de esta magnitud”, dijo.

Sobre el cronograma del proceso de compra que estaba establecido, y que avanzó en el gobierno de José Jerí, Balcázar mencionó que no significa que sea inamovible.

“Sería ideal que sea el nuevo gobierno que tome esa decisión (...) Los grandes endeudamientos del país correspondería a un gobierno estable, producto de las elecciones. Nosotros venimos de una elección del Congreso, no tenemos la legitimidad auténtica como aquellos que reciben la votación popular”, sostuvo en entrevista a Exitosa.

Compra de aviones de combate para la FAP pasa por un nuevo proceso. Esta vez bajo la modalidad de compra bajo "secreto militar". Foto: Composición IA.

Adelantó que la próxima semana conversará con el gabinete sobre este tema.

Afirmó que la compra no se ha sellado aún, no hay dinero entregado, ni entrega de bienes. “Simplemente es una proposición de compra a EE.UU. pero no significa que se haya sellado el contrato”.

Relación con EE.UU.

José María Balcázar también respondió sobre los comentarios del embajador de EE.UU. respecto de la relación de Perú - China.

“Entiendo que es un embajador político. Habría que tomar sus declaraciones con mucha reserva para los efectos de mantener las relaciones bilaterales con todos los países del mundo. En este caso con EE.UU. y China”, dijo.

“En la práctica estos países están tratando encontrar puntos de coincidencia. Están repartiéndose determinados mercados por su cercanía a EE.UU. o China”, añadió.

En otro momento, negó que el embajador Bernie Navarro haya intervenido en la compra de aviones a EE.UU. “Yo reclamaría al embajador de EE.UU. que colabore para que las compras se realicen de forma transparente, democrática y respetando todos los procedimientos de compra internacionales que se han venido haciendo”.

“Ha habido un procedimiento de licitación internacional, y si no se ha terminado, me parece que debe continuar hasta el nuevo gobierno”, insistió.

Conversar con los candidatos que pasan a segunda vuelta

El jefe de Estado dijo que una vez que se defina quiénes pasan a segunda vuelta, conversarán con candidatos presidenciales sobre los cuáles son los proyectos de inversión qué están pendientes.

“A ver si ellos nos aconsejan para dejarlo encaminado para el ganador”, indicó.