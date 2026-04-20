Keiko Fujimori dice que gobierno no debió postergar compra de aviones F-16 a Estados Unidos. Foto: GEC
Keiko Fujimori dice que gobierno no debió postergar compra de aviones F-16 a Estados Unidos. Foto: GEC
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, negociación que se encontraba ya encaminada.

y que lo que corresponde, como gobierno, es que los contratos sean ratificados.

“Esperamos que el señor Balcázar recapacite en este anuncio (...) porque yo creo que son decisiones que para el Perú va a ser importante y sobre todo esta señal de responsabilidad, de madurez y de respeto que tenemos por los contratos”, indicó en declaraciones a la prensa.

LEA TAMBIÉN: Aviones de combate F-16: Las consecuencias en la relación EE.UU. - Perú por postergar compra

, quien afirmó en un post de la red social X que se cumplan los acuerdos relacionados con la adquisición de aviones.

LEA TAMBIÉN: EE.UU. advierte represalias a Perú ante posible postergación de compra de aviones

“Exijo que el presidente interino Balcázar honre los acuerdos ya finalizados en relación con la adquisición de las aeronaves F-16. El incumplimiento de estos compromisos tendrá graves consecuencias comerciales y de seguridad, y afectará el acceso migratorio para los peruanos en los Estados Unidos”, señaló.

Keiko Fujimori. (Fotos: Cesar Campos / @photo.gec)
Keiko Fujimori. (Fotos: Cesar Campos / @photo.gec)

TE PUEDE INTERESAR

Elecciones 2026: Keiko Fujimori se mostró a favor de elecciones complementarias
Fiscalía Anticorrupción verá las denuncias relacionadas al desarrollo de las Elecciones 2026
JEE inician revisión clave de actas observadas: etapa final del conteo en marcha

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.