La candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, indicó que no se debió postergar una la compra de los aviones F-16 a Estados Unidos, negociación que se encontraba ya encaminada.

Fujimori consideró que el gobierno de José Balcázar debió ser respetuoso de los compromisos asumidos por el Estado peruano. Señaló que estos compromisos fueron adoptados con antelación y que lo que corresponde, como gobierno, es que los contratos sean ratificados.

“Esperamos que el señor Balcázar recapacite en este anuncio (...) porque yo creo que son decisiones que para el Perú va a ser importante y sobre todo esta señal de responsabilidad, de madurez y de respeto que tenemos por los contratos”, indicó en declaraciones a la prensa.

Estas declaraciones coinciden con el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien afirmó en un post de la red social X que se cumplan los acuerdos relacionados con la adquisición de aviones.

“Exijo que el presidente interino Balcázar honre los acuerdos ya finalizados en relación con la adquisición de las aeronaves F-16. El incumplimiento de estos compromisos tendrá graves consecuencias comerciales y de seguridad, y afectará el acceso migratorio para los peruanos en los Estados Unidos”, señaló.