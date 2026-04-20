Keiko Fujimori se mostró a favor de elecciones complementarias. (Fotos: Cesar Campos / @photo.gec)
Keiko Fujimori se mostró a favor de elecciones complementarias. (Fotos: Cesar Campos / @photo.gec)
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Redacción Gestión
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, especialmente para las personas que no pudieron votar en mesas que se abrieron tarde.

Fujimori afirmó que

“El derecho al voto es un derecho universal que tiene que ser respetado”, señaló en declaraciones a la prensa.

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Fujimori recordó que, durante el día de la elección, domingo 12 de abril,

Finalmente precisó que, lo que resuelva el JNE ante este caso, Fuerza Popular respetará la decisión institucional.

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Reunión con personeros

Ante las acusaciones de señaló que no respondería al del candidato de. “No voy a pisar el palito”.

Lo que sí hizo Fujimori fue recordar que se efectuó una

Precisó que el viernes pasado se reunieron los equipos de personeros de Fuerza Popular con los de Renovación Popular.

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En el encuentro participaron Luis Dyer, responsable del comando de personeros de Fuerza Popular,Norma Yarrow de Renovación Popular y otras personas.

En dicha reunión,

“De nuestro lado, el sábado se envió la información y se les contestó de manera positiva que Luis Galarreta firmaría este documento y entiendo también que habría otros partidos que se sumarían”, señaló Fujimori.

Keiko Fujimori. (Foto: Andina)
Keiko Fujimori. (Foto: Andina)

Keiko Fujimori: “Corvetto debe dar un paso al costado”

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, solicitó que el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, presente su carta de renuncia. Según la lideresa, esta decisión sería saludable para garantizar la transparencia de la segunda vuelta electoral tras las incidencias reportadas en la primera etapa del proceso.

Fujimori sostuvo que el titular de la ONPE debe dar un paso al costado para evitar que las irregularidades mencionadas enturbien la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral.

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