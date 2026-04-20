La candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se mostró a favor de la solicitud de Rafael López Aliaga para que se convoque a elecciones complementarias, especialmente para las personas que no pudieron votar en mesas que se abrieron tarde.

Fujimori afirmó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) puede implementar este mecanismo. Sin embargo, precisó que habría que esperar el pronunciamiento de los miembros de esta entidad.

“El derecho al voto es un derecho universal que tiene que ser respetado”, señaló en declaraciones a la prensa.

Fujimori recordó que, durante el día de la elección, domingo 12 de abril, su partido pidió públicamente ampliar los plazos para la instalación de mesas y permitir que al día siguiente se realizaran votaciones adicionales en aquellos lugares afectados.

Finalmente precisó que, lo que resuelva el JNE ante este caso, Fuerza Popular respetará la decisión institucional.

Reunión con personeros

Ante las acusaciones de Rafael López Aliaga, quien la ha vinculado a un presunto fraude electoral para obtener más votos, Fujimori señaló que no respondería al del candidato de Renovación Popular. “No voy a pisar el palito”.

Lo que sí hizo Fujimori fue recordar que se efectuó una coordinación entre personeros de ambas agrupaciones políticas.

Precisó que el viernes pasado se reunieron los equipos de personeros de Fuerza Popular con los de Renovación Popular.

En el encuentro participaron Luis Dyer, responsable del comando de personeros de Fuerza Popular,Norma Yarrow de Renovación Popular y otras personas.

En dicha reunión, el equipo de Renovación Popular solicitó información sobre algunas actas y pidió que Fuerza Popular se sumara al pedido ante el JNE.

“De nuestro lado, el sábado se envió la información y se les contestó de manera positiva que Luis Galarreta firmaría este documento y entiendo también que habría otros partidos que se sumarían”, señaló Fujimori.

Keiko Fujimori. (Foto: Andina)

Keiko Fujimori: “Corvetto debe dar un paso al costado”

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, solicitó que el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, presente su carta de renuncia. Según la lideresa, esta decisión sería saludable para garantizar la transparencia de la segunda vuelta electoral tras las incidencias reportadas en la primera etapa del proceso.

Fujimori sostuvo que el titular de la ONPE debe dar un paso al costado para evitar que las irregularidades mencionadas enturbien la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral.