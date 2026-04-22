Fernando Rospigliosi señaló que el Perú perdería la opción de compra de los aviones caza F-16 por no respetar el acuerdo con Estados Unidos. Foto: GEC
Fernando Rospigliosi señaló que el Perú perdería la opción de compra de los aviones caza F-16 por no respetar el acuerdo con Estados Unidos. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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Tras conocerse que el presidente José María Balcázar suscribió los acuerdos para comprar los aviones F-16 Lockheed Martin a Estados Unidos, mas no autorizó el pago, el titular encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, advirtió sobre las consecuencias para el Perú.

“(El contrato) ha sido concretado y se ha firmado. Se ha decidido no pagar y no honrar el compromiso. Es inadmisible”, mencionó a la prensa.

El presidente Balcázar alega que se priorizará el presupuesto para atender necesidades básicas de la población, pese a que Congreso ya aprobó el pliego para la compra de los aviones. Foto: Composición Gestión
El presidente Balcázar alega que se priorizará el presupuesto para atender necesidades básicas de la población, pese a que Congreso ya aprobó el pliego para la compra de los aviones. Foto: Composición Gestión

Rospigliosi Capurro señaló que “le costará mucho al Perú” debido a que “los contratos quedarían anulados y nos cobrarían penalidades”.

LEA TAMBIÉN: Carlos Díaz presentó su renuncia al Ministerio de Defensa: Balcázar sí firmó compra de aviones F-16

“Perderíamos la opción de compra. Es probable que todos suframos consecuencias en el terreno económico y político”, indicó.

Poco después, Fernando Rospigliosi aseguró que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) efectuará hoy, miércoles 22 de abril, el pago comprometido de los dos contratos firmados el pasado 20 de abril para los aviones de la FAP.

Al respecto, el presidente José María Balcázar precisó que se postergó la compra de los

Ilich López indicó que la seguridad nacional no se negocia; mientras que Jorge Montoya dijo que van a analizar porque “de repente es necesario vacarlo”.

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