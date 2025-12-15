El proyecto del megapuerto de Las Américas Corío, ubicado en Arequipa, podría canalizar más de 56 millones de toneladas de carga, según resultados preliminares del estudio de demanda elaborado por Estudios Económicos y Planeamiento de la Autoridad Portuaria Nacional (APN).

El informe indica que solo Brasil representa un potencial de 56 millones de toneladas de carga que podrían canalizarse por el megapuerto. Esta cifra supera ampliamente la capacidad máxima actual del puerto de Matarani, que llega a 12 millones de toneladas, informó la agenia Andina.

Los resultados del estudio fueron presentados al gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, por el director de Estudios Económicos y Planeamiento de la APN, Álvaro Del Carpio.

El funcionario refirió que el puerto de Corío es un modelo único en el Perú y en Sudamérica y los resultados del estudio demuestran que existe un mercado real, suficiente y plenamente justificable para la puesta en marcha del megaproyecto.

LEA TAMBIÉN: Gobierno Regional de Arequipa afirma que puerto de Corío continúa avanzando

En la reunión, asistieron representantes de la consultora especializada Synergy, firma estadounidense con experiencia global en financiamiento y estructuración de megaproyectos.

Sus representantes, Grayson P. Wolfe y Giovanna B. Castagnino, expusieron ante el gobernador de Arequipa el alcance de su trabajo en grandes obras portuarias alrededor del mundo y la disposición de acompañar técnicamente el desarrollo del puerto arequipeño.

Están buscando un acuerdo entre el Estado peruano y una empresa privada respaldada por el gobierno de los Estados Unidos a fin de sacar adelante el megapuerto. (Foto: ProInversión)

Señalaron, además, que están buscando un acuerdo entre el Estado peruano y una empresa privada respaldada por el gobierno de los Estados Unidos.

Este instrumento permitiría conformar una mesa de trabajo integrada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la APN y el gobierno regional de Arequipa para avanzar de manera técnica y transparente en la estructuración del proyecto, en la atracción de inversionistas y en el acceso a financiamiento internacional especializado.

LEA TAMBIÉN: Gobiernos regionales piden se investigue autorización que se dio a estudios para puerto Corío

El megapuerto de las Américas Corío, por su ubicación estratégica (costa arequipeña) y su profundidad natural, permiten proyectarlo como un futuro eje del comercio continental, capaz de transformar las rutas entre el Atlántico y el Pacífico y de posicionar al Perú como un referente portuario internacional.