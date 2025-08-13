La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) solicitó a la Contraloría y a la Fiscalía de la Nación, investigar presuntas irregularidades en el otorgamiento de la autorización temporal que había dado la Autoridad Portuaria Nacional (APN) para la realización de estudios para el proyecto del puerto de Corío, en Arequipa.

Como informáramos, el 7 de este mes el directorio de la APN aprobó -vía acuerdo de directorio 0068-APN-DIR) otorgar viabilidad técnica temporal (por tres meses) al consorcio Hub Corío Megapuerto del Sur para desarrollar estudios que sustenten ese proyecto.

Tal autorización la había dado, luego que el consorcio levantara 25 observaciones técnicas a su plan maestro que sustenta dicha iniciativa.

Sin embargo, el último martes, la APN emitió una nueva resolución (0071-APN-DIR) por la cual resolvió disponer la suspención temporal de los efectos de la anterior resolución, hasta que se realice un análisis costo/beneficio que determine el impacto de desarrollar tal proyecto.

Piden se respete acuerdos

Ahora, en un pronunciamiento de la ANGR, los gobiernos regionales advirtieron que el acelerar el proyecto sin sustento técnico y legal pondría en riesgo el futuro de Arequipa y del país.

En el documento, la ANGR señala que ese proyecto portuario constituirá una obra estratégica para el sur del país, pero que debe ejecutarse respetando los acuerdos del VIII Consejo de Estado Regional (realizado en julio) que disponen culminar el Estudio de Demanda de Carga antes de cualquier adjudicación.

Asimismo, denunció presuntas irregularidades en la APN por otorgar la mencionada autorización temporal de tres años al consorcio Hub Corío Megapuerto del Sur, contradiciendo los acuerdos (antes citados).

Solicitan abrir investigación

Añadió que se está generando dudas sobre la transparencia del proceso, además de un presunto conflicto de intereses del presidente de APN, Juan Ramón Arrisueño.

Asimismo, la ANGR exigió que la Contraloría y la Fiscalía, investiguen esas presuntas irregularidades y reiteró que la APN debe cumplir con los compromisos asumidos ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y garantizar un proceso transparente.

Igualmente, expresó su respaldo al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) “frente a una campaña de desinformación en medios digitales que busca desprestigiar a la institución y distorsionar el alcance del proyecto del Megapuerto de las Américas – Corío".

