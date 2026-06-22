De acuerdo con Cosco Shipping, desde su puesta en marcha, la infraestructura ha logrado movilizar más de 500,000 TEU (capacidad de un contenedor estándar de 20 pies) y 2.4 millones de toneladas de carga.

Además, durante su discurso, Song Yang, embajador de China en el Perú, mencionó que, desde su inauguración, el valor total de importaciones y exportaciones movilizadas a través del puerto alcanza los US$ 3.6 mil millones .

“Desde la parte de importación, los principales productos han sido cemento y graneles, así como vehículos que han llegado al país. En el lado de las exportaciones tenemos uvas, paltas, arándanos y pescados […] Hoy en día llegamos desde Chancay a Shanghái en 23 días. Esto hace que los agroexportadores lleguen a todo el Asia”, comentó Jason Guillén, gerente general adjunto de Cosco Shipping Ports, a Gestión.

De hecho, el embajador adelantó que los arándanos, uvas, paltas y otros productos frescos de alta calidad representan el 50% de las mercancías exportadas a través del puerto.

El valor total de importaciones y exportaciones movilizadas a través del puerto alcanza los US$ 3.6 mil millones. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

Solo entre enero y mayo último se estima un aumento del 44% en el movimiento de naves en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según el tipo de servicio, de observa un incremento del 51% en buques portacontenedores, 20% en carga a granel y 100% en buques de carga rodante.

Pese a lo avanzado en el último año con esta primera etapa, Cosco indica aún no tener proyectado un próximo inicio de la segunda fase del puerto.

“Tenemos una capacidad instalada de 1 millón de TEU y 6 millones de toneladas. Rápidamente podemos crecer hasta 1.5 millones de TEU. De esto [a pasar a una segunda etapa] va a depender definitivamente del mercado. Todo depende del mercado, no hay una fecha específica, esto se irá viendo conforme tengamos el movimiento de carga”, refirió a este diario.

Cabe recordar que el megapuerto de Chancay contempla un total de cuatro etapas de desarrollo. En su fase final, se espera que el puerto cuente con 15 muelles, de los cuales 11 serían para contenedores y 4 multipropósito.

Pese a lo avanzado en el último año con esta primera etapa, Cosco indica aún no tener proyectado un próximo inicio de la segunda fase del puerto. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

Infraestructura alrededor

A pesar de los éxitos operativos, existen desafíos estructurales que dependen directamente de la acción del Estado peruano. Por ello, un factor de preocupación es el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de Chancay, que aún se encuentra pendiente de aprobación final.

“Lamentablemente todavía está pendiente de aprobación. Esto [el PDU] va sobre la ciudad puerto. Chancay ha planificado por medio del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) todo su crecimiento urbano, logístico, comercial y definitivamente hay muchos empresarios que están todavía a la expectativa que se apruebe el plan para poder invertir en Chancay”, comentó el representante de Cosco Shipping.

Por ahora, el alcalde de Chancay, Juan Álvarez Andrade, proyecta que el próximo mes se tendrían mayores avances en el PDU, que no solo busca organizar el crecimiento físico, sino también habilitar las zonas donde se espera que se instalen grandes industrias.

Pero no solo queda pendiente ese plan, Cosco Shipping añadió que el futuro del puerto también está ligado a grandes proyectos de infraestructura nacional, como la interconexión con Brasil mediante un tren bioceánico y la mejora de las rutas hacia la sierra y la selva peruana a través de las vías por Sayán, Churín y Oyón.

Por su lado, la Embajada China en Perú resaltó que las inversiones privadas están a la espera de la implementación de marcos políticos como el de las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), así como la creación de parques industriales que permitirían favorecer su inversión a largo plazo.

En ese sentido, el diplomático precisó que los inversionistas del país asiático tienen interés particular en participar de los proyectos de infraestructura en la zona norte.

El foco en Chancay no es solo que el puerto brille, sino que lo acompañe otras infraestructuras. En ese sentido, el embajador de China en Perú, Song Yang, mostró interés en que su país participe en este tipo de proyectos.

“Tenemos la presencia de empresas chinas que están listas para participar en licitaciones y tenemos un gran interés para mejorar la conectividad y infraestructura, especialmente en esta zona del puerto de Chancay, el Parque Industrial de Ancón y la expansión del puerto del Callao. Juntos pueden servir como un polo de desarrollo económico. También nos interesan otras inversiones en energías renovables”, dijo a Gestión.

En ese sentido, resaltó que las inversiones privadas están a la espera de la implementación de marcos políticos como el de las ZEEP, así como la creación de parques industriales que permitirían favorecer su inversión a largo plazo.