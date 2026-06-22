La infraestructura ha logrado movilizar más de 500,000 TEU (capacidad de un contenedor estándar de 20 pies). Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
La infraestructura ha logrado movilizar más de 500,000 TEU (capacidad de un contenedor estándar de 20 pies). Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
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Guadalupe Gamboa
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El puerto de Chancay ha cumplido su primer año de operaciones comerciales, avanzando en su búsqueda de consolidación como el hub clave para el comercio entre Sudamérica y Asia.

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