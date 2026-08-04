Capital One. (Foto: AFP)
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Redacción Gestión
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El banco de Estados Unidos Capital One argumentó que cerró cientos de cuentas de la Organización Trump por “preocupaciones de lavado de dinero” ante una demanda del presidente Donald Trump que acusa a la institución de haberlas cancelado por “discriminación política”.

“Capital One cerró las cuentas de los demandantes por razones de anti-lavado de dinero (AML, en inglés). Los cierres fueron el resultado de meses de análisis y de una revisión exhaustiva del equipo de AML de Capital One, de conformidad con las políticas del banco y las directrices regulatorias”, aseguró el banco.

La acusación de la Organización Trump

La empresa aseveró que las “acusaciones vagas de discriminación política no están respaldadas por ningún documento” de la demanda que la Organización Trump, del presidente y su familia, presentó en marzo de 2025 por haberles cerrado en 2021 unas 300 cuentas de la empresa y personales «con base en prejuicios políticos».

La Organización Trump acusa al banco de violar las leyes de consumo de Florida y otros estados, y solicita una compensación por daños y perjuicios al denunciar que el banco les informó en marzo de 2021 que cerraría sus cuentas en dos meses, sin ofrecerles opciones.

Donald Trump. (Foto de Jim WATSON / AFP).
Donald Trump. (Foto de Jim WATSON / AFP).

“Discriminación política”

Pero el banco, que no detalló en los documentos públicos a qué «preocupaciones anti-lavado» se refiere, defendió el proceso, al aseverar que les dio a los demandantes “varios meses para encontrar nuevos servicios bancarios”.

Esta querella se suma a otra del presidente en enero pasado por US$ 5,000 millones, de igual forma en Florida, contra el mayor banco del país, JPMorgan Chase, al acusarlo de “excluirlo de sus servicios bancarios” tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, también con el argumento de “discriminación política”.

Con información de EFE

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