La inteligencia artificial (IA) transformará los resultados crediticios en América Latina, pero las ganancias serán desiguales y más lentas que en otras regiones. Así lo reconoce Moody’s Ratings.

“Brasil y Chile se encuentran a la vanguardia, pero la región en general se encuentra rezagada en innovación, inversión, competencias, profundidad institucional y capacidad informática, lo que limitará las ganancias de productividad”, remarcó en su reciente informe.

Aun así, la IA intensificará la competencia, particularmente en sectores basados en datos, como la banca y el comercio minorista, al reducir las barreras de entrada.

“La adopción seguirá requiriendo una elevada inversión de capital y dependerá de la infraestructura. Las limitaciones en energía y centros de datos, la desigualdad en la adopción corporativa y los cambios en la competencia bancaria impulsarán una mayor diferenciación crediticia entre países y sectores”, destacó.

Moody’s subraya tres ideas centrales:

La inversión en IA dependerá más de la disponibilidad de energía, la capacidad de transmisión, la claridad regulatoria y el acceso al financiamiento que de la demanda, que continúa siendo sólida.

La IA fortalecerá a las grandes empresas no financieras de los sectores de consumo, telecomunicaciones y medios de comunicación.

La divergencia en el desempeño aumentará entre las instituciones financieras a medida que la IA refuerce las ventajas competitivas.

Fuentes: OMPI, Unesco, Fondo Monetario Internacional (FMI), BloombergNEF, Ember Energy, Banco Mundial y Moody's Ratings

Fuentes: OMPI, Unesco, Fondo Monetario Internacional (FMI), BloombergNEF, Ember Energy, Banco Mundial y Moody's Ratings

Grandes empresas se encuentran bien posicionadas, pero los riesgos individuales varían

Entre las empresas no financieras, la IA reforzará las posiciones competitivas de las grandes empresas de los sectores de consumo, telecomunicaciones y medios de comunicación, al mejorar la toma de decisiones operativas, la ejecución comercial y el compromiso con el cliente. Sin embargo, la ejecución, la calidad de los datos y la exposición a riesgos de desintermediación determinarán en última instancia los resultados crediticios en estos sectores.

Moody’s reconoce que la IA beneficiará especialmente a las grandes embotelladoras de bebidas, al contribuir a la gestión de sus extensas redes de distribución y al aprovechamiento de datos transaccionales de alta calidad .

Coca-Cola FEMSA y Arca Continental han desarrollado ecosistemas digitales de clientes en todas sus operaciones de América Latina que facilitan millones de interacciones con clientes del comercio tradicional.

La plataforma Tuali de Arca Continental presta servicio a casi un millón de minoristas en México, Perú, Ecuador y Argentina, e incorpora funciones basadas en IA, como la gestión predictiva de pedidos, promociones personalizadas y servicios financieros.

“La empresa informa que sus plataformas digitales generaron US$ 2,400 millones en ventas en 2023 y ayudaron a los minoristas participantes a aumentar sus ventas en más de un 5%”, explicó.

De manera similar, Coca-Cola FEMSA sigue ampliando su plataforma Juntos+, que integra herramientas de pedidos, fidelización, análisis y gestión comercial para fortalecer el compromiso con los clientes del comercio tradicional y generar datos transaccionales de gran valor.

“Estas plataformas les proporcionan a ambas empresas información cada vez más detallada sobre el comportamiento de los clientes, lo que contribuye a mejorar la ejecución comercial, la planificación de la demanda y las decisiones relacionadas con la estrategia de comercialización”, mencionó.

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También hay un análisis sobre las empresas de alimentos y productos envasados. El impacto más significativo provendrá de la proyección de la demanda, las compras, la planificación de la producción y la optimización de la cadena de suministro.

“ Grupo Bimbo, Grupo Nutresa y Sigma Alimentos cuentan con redes de fabricación y distribución altamente complejas que generan grandes volúmenes de datos operativos y comerciales. Las herramientas de planificación basadas en IA pueden ayudarles a responder de forma más eficiente a los cambios en la demanda de los consumidores, los patrones de pedidos de los minoristas y la volatilidad de los precios de las materias primas, al tiempo que contribuyen a que las empresas optimicen sus calendarios de producción, reduzcan los residuos y gestionen el inventario”, recalcó.

El principal ganador

Sobre todo este escenario, sin embargo, Moody’s Ratings apuntó que la divergencia en el desempeño “aumentará entre las instituciones financieras a medida que la IA refuerce las ventajas competitivas”.

“Las instituciones latinoamericanas ya mantienen sólidas métricas de eficiencia tras años de inversión, pero la IA puede impulsar los ingresos mediante un mayor compromiso con el cliente, la personalización de productos y la monetización de ecosistemas" , valoraron.

En detalle, apuntaron que los grandes prestamistas, administradores de activos y aseguradoras tradicionales se encuentran mejor posicionados para aprovechar estos beneficios debido a su escala, datos propietarios y capacidad de inversión.

“Si bien la IA puede reducir las barreras de información en mercados con alta informalidad y baja penetración financiera, las instituciones tradicionales han invertido significativamente en pagos y ecosistemas digitales que continúan generando valiosos conocimientos propietarios”, complementaron.