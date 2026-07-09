El ingreso de Coca Cola y el Grupo AJE confirma el creciente atractivo de esta categoría. (Foto creada con IA)
El ingreso de Coca Cola y el Grupo AJE confirma el creciente atractivo de esta categoría. (Foto creada con IA)
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Sandra Reyes
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Las gaseosas ya no se venden solo por su sabor. La creciente demanda por opciones con menos azúcar y beneficios funcionales está reconfigurando el mercado peruano y atrayendo a gigantes como Coca Cola y el Grupo AJE, que recientemente lanzó Hey Fit, a una categoría que hasta hace poco era un nicho impulsado por marcas especializadas como Hula y Mein Soda. Gestión conversó con los principales actores del mercado para conocer cómo evoluciona esta categoría y qué viene para los próximos años.

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