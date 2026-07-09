El crecimiento de esta categoría no es un fenómeno aislado. Según Euromonitor International, el mercado peruano de bebidas recuperó dinamismo durante 2025, con la funcionalidad y el bienestar como algunos de sus principales motores de crecimiento. En paralelo, NielsenIQ reportó que el consumo de bebidas sin alcohol cayó 1,1% en volumen entre enero y abril de 2025, reflejando el menor dinamismo de categorías tradicionales y un mercado donde la innovación comienza a marcar el rumbo.

Expansión del mercado peruano de gaseosas saludables y funcionales

El mercado peruano de gaseosas saludables y funcionales comienza a dejar atrás su etapa de nicho. Rafael Vega, Country Manager de AJE Perú, afirma que las bebidas funcionales y naturales registran crecimientos de doble dígito dentro del portafolio del grupo y ya figuran entre sus categorías más dinámicas. En la misma línea, Maricruz Gonzáles, senior director de Marketing de Coca-Cola para Perú, señala que las bebidas sin azúcar se han consolidado como uno de los principales motores de crecimiento de la compañía.

Ese dinamismo también es percibido por las marcas que apostaron tempranamente por esta categoría. Marco Díaz, fundador y gerente general de Hula, estima que el mercado habría crecido más de 100% en el último año y atribuye parte de ese avance al ingreso de grandes empresas, que ayudaron a que “la bebida funcional entre en la mente del consumidor”.

Por su parte, Mauricio Andújar, cofundador de Mein Soda, sostiene que la tendencia comenzó hace siete u ocho años a nivel global, se consolidó hace tres o cuatro años en la región y recién tomó fuerza en el Perú durante los últimos tres años, por lo que considera que “no es una moda, es una tendencia que llegó para quedarse”.

El nuevo perfil del consumidor: la Generación Z

El crecimiento de esta categoría está impulsado por un consumidor cada vez más informado y consciente. Rafael Vega, de AJE Perú, señala que hoy las decisiones de compra ya no responden solo al sabor o al precio, sino también a los ingredientes y beneficios que ofrece cada producto. Según un estudio de la compañía realizado entre más de 2.300 consumidores, crece la preferencia por bebidas con menos azúcar y calorías, así como por propuestas asociadas al bienestar.

La Generación Z lidera esta transformación. Maricruz Gonzáles, de Coca-Cola para Perú, afirma que este grupo impulsa un consumo más consciente y demanda propuestas más innovadoras, una visión que comparte Marco Díaz, cabeza de Hula, quien identifica a los jóvenes como los principales consumidores de bebidas funcionales.

Sin embargo, Mauricio Andújar, cofundador de Mein Soda, sostiene que el mercado comienza a ampliarse y ya atrae consumidores desde los 11 hasta los 80 años, aunque con motivaciones distintas, desde el cuidado de la salud hasta la búsqueda de alternativas al alcohol.

Competencia se intensifica: las apuestas de Grupo AJE y Coca Cola

El crecimiento de las gaseosas saludables y funcionales también ha despertado el interés de las grandes embotelladoras. En febrero de 2026, el Grupo AJE ingresó a este segmento con el lanzamiento de Hey Fit, mientras Coca-Cola asegura que continuará evaluando oportunidades para ampliar su portafolio hacia categorías vinculadas al bienestar y la funcionalidad, conforme evolucionen las preferencias del consumidor. Para ambas compañías, esta categoría responde a un cambio en las preferencias de consumo y representa una oportunidad de crecimiento.

Para las marcas que abrieron camino en esta categoría, la llegada de estos competidores valida el potencial del mercado. Hula considera que el ingreso de grandes empresas está ayudando a posicionar el concepto de las bebidas funcionales entre consumidores y bodegueros. En la misma línea, Mein Soda prevé el ingreso de nuevos competidores e incluso futuras adquisiciones de marcas emergentes.

La innovación marca la diferencia

La competencia ya no pasa únicamente por lanzar una nueva bebida, sino por desarrollar propuestas con atributos cada vez más diferenciados. Mientras el Grupo AJE amplía el portafolio de Hey Fit con nuevas propuestas inspiradas en tendencias globales, Coca-Cola mantiene abierta la posibilidad de seguir desarrollando categorías vinculadas al bienestar conforme evolucionen las preferencias del consumidor.

En las marcas especializadas, la innovación también está en la formulación. Hula apuesta por bebidas elaboradas con frutas reales y sin preservantes, un proceso que —según explica la empresa— exige desarrollar cada sabor desde su comportamiento natural y no a partir de mezclas artificiales. Por su parte, Mein Soda decidió especializarse en la salud digestiva mediante una formulación con fibra prebiótica y fruta liofilizada, una tecnología que permite conservar cerca del 90% de los nutrientes.

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¿Hacia dónde va el mercado?

Las empresas coinciden en que la categoría todavía tiene amplio espacio para crecer y seguirá atrayendo nuevas inversiones. El Grupo AJE proyecta consolidar Hey Fit entre los líderes del segmento hacia 2027, mientras Coca-Cola continuará evaluando oportunidades para ampliar su oferta de productos asociados al bienestar y la funcionalidad, conforme evolucionen las preferencias del consumidor.

Las marcas especializadas también anticipan un mercado más dinámico. Hula estima que la categoría podría crecer alrededor de 50% anual en los próximos años, aunque prevé que no todas las nuevas marcas lograrán mantenerse frente a una competencia cada vez mayor. Por su parte, Mein Soda prepara su expansión hacia Colombia y México, además de una ronda de inversión para acelerar su crecimiento y ampliar su portafolio con dos o tres nuevas variedades por año.