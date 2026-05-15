El mercado de agua premium con gas en Perú muestra un crecimiento sostenido, pero aún es reducido y concentrado en pocas marcas internacionales, escenario en el que San Pellegrino alcanza cerca del 95% de participación.

La tendencia hacia productos con menos azúcar y calorías ha impulsado el crecimiento del agua con gas por sobre las gaseosas y el alcohol. En este contexto, el segmento de agua premium crece a un ritmo cercano al 10% anual en promedio en los últimos tres años.

En el país, este mercado está dominado por un grupo reducido de marcas importadas. Entre los principales competidores figuran Perrier, Voss y Evian, aunque con una presencia menor frente al liderazgo de San Pellegrino.

En Perú, San Pellegrino registró un crecimiento superior al 15% durante 2025 y concentra cerca del 95% del mercado de agua premium con gas, mientras que su marca hermana Acqua Panna alcanza alrededor del 45% en el segmento de agua mineral.

Ambas lideran la categoría en el canal horeca (hoteles, restaurantes y catering) y en el segmento de fine dining, consolidando su vínculo con la gastronomía. En conjunto, si se considera el mercado total de agua premium —que incluye productos con y sin gas—, ambas marcas superan el 85% de participación.

“Los consumidores buscan cada vez más atributos diferenciados como origen, marca e identidad, en una lógica similar a categorías como el vino o el café”, señaló Matteo Urru, director de ventas de San Pellegrino para Latinoamérica y el Caribe. “El agua con gas crece hasta tres veces más rápido que las gaseosas tradicionales”.

Consumo y premiumización del agua

El crecimiento de la categoría también responde a una transformación en el perfil del consumidor, que combina la búsqueda de opciones más saludables con una mayor disposición a consumir productos premium.

“Cada vez más consumidores se permiten pequeños lujos y optan por productos premium, incluso sin pertenecer necesariamente a ese segmento”, indicó Urru, al precisar que alrededor del 38% de los usuarios ya muestra este comportamiento.

Este fenómeno, conocido como “premiumización accesible”, amplía la base de consumidores y explica parte del dinamismo de la categoría.

En términos demográficos, el consumidor promedio ronda los 40 años, aunque la categoría empieza a ganar tracción en públicos más jóvenes, impulsados por tendencias de bienestar y decisiones de consumo vinculadas al estilo de vida.

San Pellegrino busca ampliar el consumo de agua premium más allá del canal horeca. (Foto: Sanpellegrino)

Nuevos momentos de consumo y expansión de agua Premium

Históricamente, el agua premium ha estado asociada al canal horeca; sin embargo, el consumo viene diversificándose hacia nuevos espacios. Hoy se observa una mayor presencia en el hogar, la oficina y en ocasiones on-the-go, en línea con estilos de vida urbanos.

En este contexto, la estrategia de la compañía en Perú se centra en consolidar su liderazgo en horeca —tanto en Lima como en regiones— y ampliar las ocasiones de consumo en canales de alto tráfico, como supermercados, tiendas de conveniencia y farmacias.

Como parte de su estrategia de crecimiento, la compañía viene impulsando su portafolio de bebidas sin azúcar. A finales de 2025 introdujo en Perú la línea Sanpellegrino Zero, con la que busca capitalizar la creciente demanda por opciones más saludables.

“Las nuevas Sanpellegrino ZERO vienen mostrando un buen desempeño en la región”, afirmó Urru.

San Pellegrino cuenta con 125 años de trayectoria, está presente en más de 155 países y apuesta por impulsar su crecimiento en Perú y Latinoamérica a través de bebidas gasificadas premium elaboradas con jugo de fruta italiana.