Su historia inicia con Manuel Aurelio Vinelli, químico farmacéutico descendiente de italianos, quien en 1904 realizó una expedición a caballo por el desierto de Yura, en Arequipa.

Durante su recorrido, descubrió un exuberante valle al que bautizó como Socosani, en referencia a la abundancia de socos o carrizos que crecían en la zona. En ese entorno natural encontró también manantiales de agua mineral que brotaban desde las entrañas del volcán Chachani.

Intrigado por la pureza del agua, Vinelli no solo realizó sus propios análisis, sino que también envió muestras a Francia. Los resultados confirmaron lo extraordinario: el agua presentaba un contenido mineral excepcional, con una alta concentración de bicarbonatos.

Esta cualidad le dio un valor terapéutico inicial, y por ello, Socosani comenzó vendiéndose en farmacias como digestivo, tal como ocurrió con muchas aguas minerales naturales reconocidas en el mundo por sus beneficios para la salud.

Recorte publicidad @elComercio – «Bebed Agua Socosani»

Socosani, agua volcánica peruana que compite con marcas de lujo

El siguiente gran paso se dio en 1924, cuando Vinelli, junto a un grupo de empresarios, fundó la primera planta embotelladora de agua mineral natural del Perú.

Así comenzó la historia industrial de Socosani, respaldada por su origen volcánico. Las nieves que se derriten en la cima del Chachani, entran por el cráter del volcán y el agua obtiene todo el contenido mineral (+ más de 1500 mg/lt aprox.), con hasta 20 veces más contenido mineral que otras aguas de la categoría.

“El agua es un recurso escaso en el mundo y las aguas minerales naturales aún más. Poder tener estas vertientes de agua mineral con las características fisicoquímicas y organolépticas es realmente un regalo de la naturaleza para el mundo”, comentó José Alonso Estrada, gerente general de Socosani en el libro Empresas que Trascienden.

Nota en COSAS de los diversos reconocimientos al Agua Mineral Natural Socosani.

Gracias a esta particularidad, la empresa ha sido comparada con marcas de prestigio internacional como Evian (Francia), por lo que ha sido reconocida y premiada en múltiples ocasiones. Entre ellos destacan el Crystal Taste Award 2020, medallas en el Finewater Tasting Competition y el reconocimiento como Agua de Lujo de Latinoamérica en 2020 y 2022.

“Socosani es el agua peruana con más premios y reconocimientos a nivel internacional otorgados por guías especializadas y gastronómicas”, resaltó.

A partir del nuevo milenio, Socosani dejó de ser una empresa netamente familiar al convertirse en sociedad anónima. Desde entonces, ha consolidado su liderazgo en el sur del país, especialmente en Arequipa, logrando posicionarse gradualmente en un mercado donde las aguas premium son importadas y vinculadas con lo gastronómico.

La empresa plantea superar los 10 millones de litros mensuales, lo que significa un aumento de su capacidad de producción en más de un 30%.

Energina, la gaseosa de Socosani que adquirió ISM

Energina nació en 1956 en Arequipa con un sabor distintivo a limón y hierba luisa, elaborado con agua mineral natural del valle de Socosani. Aunque su distribución en Lima es limitada, mantiene una fuerte presencia en el sur del país y un arraigo profundo en la región.

Su creación está estrechamente ligada a la trayectoria de Socosani, empresa que desde 1924 embotella agua mineral filtrada a través del subsuelo volcánico del Chachani. Energina fue elaborada utilizando esta misma agua, lo que marcó una diferencia frente a otras bebidas carbonatadas como Inca Kola.

En 2022, Industrias San Miguel (ISM) adquirió siete marcas de gaseosas de la compañía arequipeña, entre ellas Energina y Black. Desde entonces, Energina continúa produciéndose en su planta original, mantiene su fórmula base y ha sido reformulada para ser libre de octógonos, con miras a ampliar su presencia en el mercado.

Esta operación respondió a una decisión estratégica de Socosani: concentrar todos sus esfuerzos en el segmento de agua premium, tanto a nivel nacional como en el extranjero, con especial foco en el mercado estadounidense, donde el agua mineral es altamente valorada.

Socosani y su ingreso a Costco para afianzar su presencia en EE. UU.

A nivel internacional, ha emprendido un ambicioso proceso de expansión, exportando a México y Costa Rica, y posicionándose en segmentos especializados como restaurantes de alta gama y tiendas de productos peruanos en el extranjero.

Este esfuerzo se consolidó en 2020, cuando la marca logró ingresar al exigente mercado estadounidense, convirtiéndose en la primera agua premium latinoamericana en hacerlo. Un ejemplo destacado de este avance es su presencia en Los Ángeles, donde ha superado los 250 puntos de venta. Además, en 2023 dio un paso clave al ingresar a los estantes de Costco Wholesale, el gigante del retail con 580 locales en EE. UU. y más de 1,000 a nivel global.

Es importante destacar que esta multinacional se caracteriza por manejar un portafolio limitado de marcas por categoría, lo que convierte su inclusión en la cadena en un verdadero privilegio para una marca peruana.

Más datos sobre Socosani

Origen. El nombre “Socosani” proviene de la combinación de palabras quechua y aymara (‘Soco’: caña hueca abundante en el valle, y ‘Sani’: abundancia), significando “lugar donde abundan los carrizos”.

El nombre "Socosani" proviene de la combinación de palabras quechua y aymara ('Soco': caña hueca abundante en el valle, y 'Sani': abundancia), significando "lugar donde abundan los carrizos".

El agua peruana Socosani, la única natural y embotellada en origen que aparece en la prestigiosa guía de The Fine Water Society, de Nueva York, viene siendo reconocida como la mejor agua de lujo de Latinoamérica.

Socosani produce también bebidas no alcohólicas, como Fontevita (agua sin gas pasteurizada) y cinco sabores sin azúcar ni colorantes, ideales para la coctelería.

Hasta 2023, los productos de Socosani estaban presentes en 25 de las 133 tiendas de Costco en California, uno de los estados junto con Nueva York, que marcan las principales tendencias de consumo.

En 2023, la firma indicó que las ventas del extranjero representan el 10% del negocio, pero estiman que en dos años (2025) alcance el 50%.

Socosani tiene una fuerte presencia en las bodegas de la Ciudad Blanca, donde concentra el 80% del negocio. En Lima, su participación es aún baja debido a la intensa competencia en el canal moderno y tradicional. "El consumidor limeño aún no reconoce la diferencia entre un agua mineral y un agua de mesa, al contrario de lo que sucede en Arequipa", indicó el ejecutivo.

La empresa plantea superar los 10 millones de litros mensuales, lo que significa un aumento de su capacidad de producción en más de un 30%. Su producto no solo llega a las principales cadenas de supermercados, ya que forma parte de la carta de restaurantes limeños y arequipeños.