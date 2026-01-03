Socosani tiene una fuerte presencia en las bodegas de la Ciudad Blanca, donde concentra el 80% del negocio. (Foto: Difusión)
Socosani tiene una fuerte presencia en las bodegas de la Ciudad Blanca, donde concentra el 80% del negocio. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

En las profundidades del desierto arequipeño, una expedición a caballo a inicios del siglo XX marcó el inicio de una historia que hoy posiciona a Socosani entre las aguas más premiadas del mundo. Desde sus orígenes volcánicos y su valor terapéutico inicial, hasta su consolidación como producto de lujo reconocido a a nivel internacional, esta empresa ha sabido combinar naturaleza, ciencia y estrategia para expandirse más allá de sus fronteras, destacando por su pureza, origen y sofisticación.

TE PUEDE INTERESAR

Chile, Estados Unidos y Reino Unido: los países que tienen en común a Cerveza Cusqueña
Desde Arequipa a China: cómo se convirtió Aceros Arequipa en líder de la industria del acero en Perú
La Calera, de los huevos a cítricos: un holding que salió del cascarón en plenas crisis

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.