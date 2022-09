Por esta razón, hoy el departamento tiene un déficit de aproximadamente 55 mil unidades habitacionales, concentrando solo la metrópoli cerca de 48 mil hasta el 2021.

“Ese déficit habitacional cuantitativo ha crecido a un ritmo anual del 6%. Si se aprueba el PDM este año y se retoman los proyectos el año siguiente, llegar a cifras del déficit del 2016 o 2017 tardará por lo menos dos años; es decir, todavía en el 2025″, señaló el presidente de la Cámara Peruana de Construcción (Capeco–Arequipa), Julio Cáceres.

En el conflicto resultan afectados dos actores principales. De un lado, los que desean invertir y no pueden y, en el otro extremo, los que buscan adquirir habitación, pero no encuentran oferta. Según Cáceres, cerca del 80% de estos proyectos que aún no cuentan con ‘luz verde’ por el entrampe del PDM, tienen por objeto final destinarse al Fondo Nacional de Vivienda.

“Y el otro 20% son proyectos inmobiliarios que, si bien se adecuan a los bonos del Fondo Mi Vivienda, están en zonas donde el metro cuadrado tiene otro valor”, añadió.

La mayor demanda proviene de personas entre 30 y 45 años de los segmentos C, D y E, con búsqueda de terrenos entre 80 y 120 metros cuadrados, mientras que, en el caso de departamentos, las extensiones van desde 70 a 90 metros cuadrados.

Al respecto, Cáceres detalló que, en los últimos cinco años, la inversión en Arequipa ha sido sobre todo en departamentos. “La clase C y D puede endeudarse hasta US$ 100 mil, otro segmento está en máximo US$ 50 mil”, agregó.

Entre las zonas con mayor potencial para el desarrollo de estas iniciativas están los distritos de Cerro Colorado, Yarabamba, Yura, Characato.

“Cerro Colorado es el distrito donde más se ha dinamizado los proyectos inmobiliarios; también en Cayma, pero el tamaño de los departamentos llega incluso a 150 o 180 metros cuadrados con un costo mayor”, indicó.

Inversión con foco comercial

Julio Cáceres estimó en aproximadamente US$ 700 millones la inversión en cerca de 30 proyectos que se dejaron de ejecutar durante los últimos cinco años; sin embargo, estos en casi un 100% son para vivienda.

El representante de Capeco–Arequipa sostuvo que la inversión en locales o en terrenos con fines de centros comerciales no se visualizan desde hace 10 años; ello, también influenciado por una mala etapa para un sector tan importante para Arequipa como es la minería.

“Proyectos de envergadura como tales no hay en este momento, lo que se está moviendo es la autoconstrucción. En lo que respecta a locales comerciales, se han ejecutado ampliaciones y mejoras, pero nada que amerite una inversión mayor”, afirmó.

A ello, también agregó la variación de los precios por metro cuadrado entre 10% y 15%, impulsado por el aumento de los precios de los materiales de construcción como el acero, cemento, ladrillos e incluso la mano de obra que a nivel de país escaló en más de 13%.

Cáceres dijo confiar en que antes de finalizar el año, el concejo municipal apruebe el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM 2021-2041); ello, luego de que el Instituto Municipal de Planeamiento (Impla) culminé el levantamiento de observaciones que, en su momento, realizó la Fiscalía.

Cabe precisar que el PDM es el instrumento que ordena el territorio y el desarrollo urbano de la ciudad. Hace cinco años, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental advirtió que el PDM 2016-2025 ponía en peligro terrenos de la campiña arequipeña, que según ley es intangible.