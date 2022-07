Un reciente estudio realizado por la Inmobiliaria Navigare, precisa que en Paracas el precio del metro cuadrado (m2) aumentó entre el 25% y el 40%. “El precio de los materiales ha impactado, pero no es el principal factor, lo que realmente ha impulsado el alza de los precios de los inmuebles en la Bahía de Paracas es el aumento de la demanda por departamentos para alquiler de formato pequeño”.

“El incremento de los precios se ha dado específicamente en los departamentos con mejor vista al mar, que son los que presentan la mayor demanda. Obedece tanto al aumento de costos de construcción como a un aumento en la demanda por formatos más pequeños. La elevación en los costos de construcción obedece al alza de los precios en materiales importados y el fierro”, explicó a gestion.pe José Manuel Losno, director del proyecto Navigare Paracas.

En esa línea, detalló que la variación se obtuvo comparando la primera etapa del proyecto Navigare en mayo 2021 respecto a mayo 2022 (segunda etapa) que se encuentra actualmente en construcción.

Formatos más pequeños

El también especialista inmobiliario de la Asociación de Empresas Familiares (AEF Perú), resalta que la venta de proyectos de formatos más pequeños en la ciudad iqueña se encuentra en pleno crecimiento.

“Estamos siendo parte del crecimiento de inversionistas que encuentran en Paracas una alternativa de inversión fuera de Lima. Las propiedades en la bahía de Paracas eran formatos de casas con más de cinco habitaciones, pero ahora hay opciones más pequeñas”, mencionó.

Losno dijo que la demanda por propiedades pequeñas en La Bahía de Paracas se incrementó postpandemia.

Así, por ejemplo, menciona que ya hay formatos de dos cuartos y dos baños que se presentan como una inversión para posteriormente alquilarlos en aplicaciones como Airbnb” precisa.

“La oferta y la demanda de propiedades está cambiando y Paracas (…) El precio de venta promedio de los departamentos de nuestro proyecto se ha incrementado en un 15% con respecto al 2021″, sostuvo.

¿Dónde se observa el mayor demanda? De acuerdo con la inmobiliaria, el mayor aumento se registra en la Bahía de Paracas, específicamente, en la zona hotelera “que está desarrollando un nuevo mercado de departamentos exclusivos en formatos más pequeños, pensados para alquileres o “short-term rentals” (estadías de corto plazo)”.

La mayor demanda por estos formatos responde también a una visión de qué hacer con la vivienda si no la ocupa todos los meses del año. “La industria hotelera en el mundo ha cambiado y ahora lo que se busca son más experiencias que lujo. Se ha generado una nueva demanda; viajeros que ahora buscan alquileres a corto plazo o “short-term rentals” en departamentos cada vez más pequeños, pero con expectativas más altas en cuanto a su estadía y experiencia”.

Entre los atributos más valorados –por los viajeros- está la ubicación (estar cerca al mar) y tener una buena vista desde el alojamiento.

“Muchos turistas prefieren la comodidad de un departamento en lugar de alojarse en un hotel. Sentirse como en casa lejos de casa es una de las nuevas tendencias de los viajeros jóvenes, así como buscar cada vez más experiencias. Esto representa una gran oportunidad, por lo que muchos inversionistas buscan departamentos bien ubicados que cuenten con facilities como gimnasio y coworking para que sean fáciles de alquilar por plataformas como airbnb”, dijo Losno.

Precios

La bahía de Paracas siempre ha sido un lugar de difícil acceso y altos precios a la hora de buscar propiedades.

En cuanto al precio de los terrenos, estos no han tenido mayor crecimiento. “En primera fila, encontramos terrenos de US$ 1,000 y US$ 1,200 por m2, y en segunda fila, los terrenos cuestan aproximadamente US$ 450 por m2, pero tampoco han aumentado tanto su valor como las propiedades ya construidas”, dijo es especialista inmobiliario de AEF.

