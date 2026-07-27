El 62% de los limeños dijo que este año sí celebrará Fiestas Patrias , ligeramente por debajo del porcentaje del año pasado (64%), pero por encima del registrado en el 2024 (57%). Entre los que están animosos, casi 6 de cada 10 planea un almuerzo familiar, mientras que el 36% apunta a salir de viaje dentro o fuera del país.

Con lo mencionado, ¿cuánto se planea gastar? El 42% de los encuestados respondió que, para estas fiestas, su presupuesto es algo o mucho mayor que lo destinado en similar periodo del 2025. Sin embargo, casi en la misma proporción, el 41% dijo que el monto será igual que el año pasado.

En orden de importancia, los tres principales destinos de estos recursos serían: gastronomía, entretenimiento y viajes. Mucho más atrás queda compras para el hogar, ahorro o compras personales.

Sobre los viajes, ya la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur) había adelantado a Gestión un escenario que va en la misma línea del expuesto por la encuesta. Según el gremio, el ticket promedio de gasto en estas fiestas responderá al incremento del flujo de viajeros y no necesariamente a un aumento del presupuesto destinado a cada viaje.

Optimismo por fiestas

Este año la celebración de Fiestas Patrias tendrá un tenor distinto pues en los últimos cinco años, tras las elecciones del 2021, se ha visto pasar a cuatro presidentes: Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar; y, este 28 de julio, por el contrario, el discurso de Gobierno será de Keiko Fujimori, presidenta electa tras los recientes comicios.

Esta situación ha generado expectativas positivas a nivel empresarial, aunque hay una mirada un poco más cauta por parte de las familias, en materia económica. Sobre todo, si se toma en cuenta que la pobreza se reduce, pero a menor ritmo y el crecimiento económico, que se mantiene, no rompe el “techo” de alrededor de 3.5%.

La encuesta también hace otras preguntas más subjetivas que revelan el sentir y las percepciones de los hogares en Lima Metropolitana.

Por ejemplo, se le consultó a los encuestados qué sentir representa mejor cómo se vivirán estas Fiestas Patrias, a lo que el 35% respondió que “optimismo”, mientras que el 22% dijo “entusiasmo”. Aun así, hay un 17% que contestó: “prudencia” e “incertidumbre”.

En tanto, el 78% de limeños respondió que está orgulloso o muy orgulloso de ser peruano, mientras que hay un 22% que contestó que se siente poco o nada orgulloso.

Finalmente, sobre lo que genera “esperanza sobre el futuro del Perú”, el 45% de limeños dijo que la capacidad de emprender, seguida del talento de los peruanos (42%) y no perder la esperanza y el optimismo (41%).

Ficha técnica. El universo de la encuesta fue hombres y mujeres, ente los 24 a 60 años, pertenecientes a los NSE A/B y C, en Lima Metropolitana. La muestra recae en un total de 300 encuestas efectivas, con un margen de error muestral estimado de ± 5.7% a un nivel de confianza del 95% con máxima dispersión. Los días de campo fueron del 13 al 20 de julio del 2026.