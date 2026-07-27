Fiestas Patrias: limeños gastarían más este año, ¿qué actividades los atraen para el feriado?| Foto: Magnifik
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Whitney Miñán
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La celebración por Fiestas Patrias inicia mañana martes 28 de julio. En este contexto, a través de una encuesta de GRM, en alianza con BNI, compartida con Gestión, se le consultó a la población de Lima Metropolitana, de los estratos A, B y C, sobre sus planes para estos feriados.

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