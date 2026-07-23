Así avanzan las preparaciones para la Gran Parada Militar y el desfile cívico del 29 de julio del 2026. (Fotos: Diana Marcelo / @photo.gec)
Así avanzan las preparaciones para la Gran Parada Militar y el desfile cívico del 29 de julio del 2026. (Fotos: Diana Marcelo / @photo.gec)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, continúan ejecutándose en el distrito limeño de Jesús María.

autoridades y delegaciones diplomáticas observarán el desfile cívico-militar del 29 de julio.

antes del evento para minimizar el impacto en el tránsito vehicular.

LEA TAMBIÉN: Fiestas Patrias: turismo interno movería hasta US$ 250 millones, según la CCL

En esta zona se instalarán tribunas, escenarios, espacios para autoridades y otras estructuras para el desarrollo de la actividad oficial por Fiestas Patrias.

motivo por el cual las restricciones se extenderán durante varios días.

LEA TAMBIÉN: Ordenan el embanderamiento obligatorio en el Cercado de Lima por Fiestas Patrias

Aunque durante los días previos a este evento el tránsito ha sido normal, los trabajos han provocado congestión en horas punta en días laborables, sobre todo alrededor de la avenida Brasil.

Vecinos de edificios a lo largo de la vía reportaron dificultades para acceder a los estacionamientos por restricciones en la vía auxiliar, algunos han tenido que alquilar cocheras o estacionar en otros lugares mientras duren los trabajos.

Como medida temporal, se permitió que algunos vehículos particulares circulen por la vía central de la avenida Brasil, reservada para transporte público, para facilitar el acceso de los residentes.

Las autoridades realizan estos preparativos para dejar todo listo para el desfile militar tradicional, que reunirá a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y diversas delegaciones en las celebraciones de la independencia del Perú.

Así avanzan las preparaciones para la Gran Parada Militar y el desfile cívico del 29 de julio del 2026. (Fotos: Diana Marcelo / @photo.gec)
Así avanzan las preparaciones para la Gran Parada Militar y el desfile cívico del 29 de julio del 2026. (Fotos: Diana Marcelo / @photo.gec)

TE PUEDE INTERESAR

Militares y policías: MEF transfiere más de S/ 229 millones para financiar sus pensiones
Ministros de Defensa de 33 países suscriben la Declaración de Cusco para reforzar la cooperación
Gobierno amplía estado de emergencia en 134 distritos por intensas lluvias

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.