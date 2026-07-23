Los preparativos en la avenida Brasil, donde se desarrollará el desfile militar un día después de la toma de mando de la presidenta electa Keiko Fujimori, continúan ejecutándose en el distrito limeño de Jesús María.

En el cruce de las avenidas Brasil y Vivanco se instalará el estrado principal desde donde la jefa de Estado, autoridades y delegaciones diplomáticas observarán el desfile cívico-militar del 29 de julio.

La estructura principal todavía no se ha colocado, pero se prevé instalar el estrado uno o dos días antes del evento para minimizar el impacto en el tránsito vehicular.

Cabe precisar que los trabajos se realizan en el tramo comprendido entre la avenida De La Policía y la avenida Simón Bolívar, donde se permanecerá con acceso limitado. En esta zona se instalarán tribunas, escenarios, espacios para autoridades y otras estructuras para el desarrollo de la actividad oficial por Fiestas Patrias.

Según la Municipalidad de Jesús María, las labores también incluyen el desmontaje de toda la infraestructura una vez concluida la ceremonia, motivo por el cual las restricciones se extenderán durante varios días.

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Aunque durante los días previos a este evento el tránsito ha sido normal, los trabajos han provocado congestión en horas punta en días laborables, sobre todo alrededor de la avenida Brasil.

Vecinos de edificios a lo largo de la vía reportaron dificultades para acceder a los estacionamientos por restricciones en la vía auxiliar, algunos han tenido que alquilar cocheras o estacionar en otros lugares mientras duren los trabajos.

Como medida temporal, se permitió que algunos vehículos particulares circulen por la vía central de la avenida Brasil, reservada para transporte público, para facilitar el acceso de los residentes.

Las autoridades realizan estos preparativos para dejar todo listo para el desfile militar tradicional, que reunirá a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y diversas delegaciones en las celebraciones de la independencia del Perú.