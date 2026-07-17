Se aprueban mayores recursos para militares y policías. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 137-2026-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano.

De acuerdo con la norma, los recursos provienen de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, en el marco de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

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Las normas legales detallan que, del monto total aprobado, S/ 85.9 millones serán transferidos al Ministerio de Defensa, mientras que S/ 143.7 millones se destinarán al Ministerio del Interior.

Ambos pliegos deberán efectuar las respectivas transferencias financieras a favor de la Caja de Pensiones Militar Policial.

También se precisó que los “recursos serán destinados exclusivamente al financiamiento del pago de las obligaciones previsionales” a cargo de dicha entidad y no podrán utilizarse para fines distintos, bajo responsabilidad de las instituciones beneficiarias.

Mayores recursos para pensiones de militares. | Foto: Andina
Mayores recursos para pensiones de militares. | Foto: Andina

Conforme a la normativa, ambos ministerios tendrán que concretar la desagregación programática de los recursos en los siguientes días calendario. Posteriormente, las oficinas de presupuesto realizarán las acciones administrativas necesarias para ejecutar la transferencia.

La aprobación de estas desagregaciones se aprobaron mediante resoluciones ministeriales este viernes 17 de julio: fueron la Resolución Ministerial N° 1006-2026-IN y la Nº 00854-2026-DE.

La norma también establece que el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior serán responsables de verificar y supervisar el cumplimiento de la finalidad para la cual fueron transferidos los recursos, conforme a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

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