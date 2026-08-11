El expresidente Alejandro Toledo fue trasladado otra vez desde el penal de Barbadillo, en Ate, hacia un centro de salud, según informó su abogado Roberto Su.

El letrado manifestó que el traslado le generó sorpresa ya que el lunes 10 de agosto se reunió con Toledo y habían quedado en encontrarse nuevamente el hoy martes 11 para revisar asuntos de su defensa en los procesos penales que enfrenta.

Sin embargo, al llegar al establecimiento penitenciario, el abogado fue informado de que Toledo había sido llevado a un centro médico durante las primeras horas del martes.

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“Voy a ingresar para que me informen a qué centro médico lo han trasladado y por qué razón. Sí, me dicen que lo han trasladado temprano. Voy a ingresar para averiguar”, señaló a RPP.

Cabe recordar que el 31 de julio, Toledo ya había sido trasladado previamente del penal de Barbadillo al hospital de Ate Vitarte debido a complicaciones en su estado de salud.

La defensa legal de Toledo se ocupa en el caso de apelaciones y recursos de casación, incluido un pedido para que, por ser mayor de 80 años, pueda cumplir la privación de libertad en su domicilio.

Asimismo, la defensa atiende recursos vinculados al caso Odebrecht y se prepara para el inicio de un juicio por el tramo cuatro de la Carretera Interoceánica Sur. A su vez, la posible solicitud de una gracia presidencial o indulto está siendo evaluada por el abogado Ernesto Blume.