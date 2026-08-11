Expresidente Alejandro Toledo es trasladado del penal de Barbadillo a un centro de salud. Foto: Jesús Saucedo GEC
Expresidente Alejandro Toledo es trasladado del penal de Barbadillo a un centro de salud. Foto: Jesús Saucedo GEC
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Redacción Gestión
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hacia un centro de salud, según informó su abogado Roberto Su.

para revisar asuntos de su defensa en los procesos penales que enfrenta.

Sin embargo, al llegar

“Voy a ingresar para que me informen a qué centro médico lo han trasladado y por qué razón. Sí, me dicen que lo han trasladado temprano. Voy a ingresar para averiguar”, señaló a RPP.

Cabe recordar que el 31 de julio,

La defensa legal de Toledo se ocupa en el caso de apelaciones y recursos de casación, incluido un pedido para que, por ser mayor de 80 años, pueda cumplir la privación de libertad en su domicilio.

Asimismo, A su vez, la posible solicitud de una gracia presidencial o indulto está siendo evaluada por el abogado Ernesto Blume.

La defensa legal indicó que, al llegar al establecimiento penitenciario, fue informado de que que el expresidente había sido llevado a un centro médico durante las primeras horas del martes. Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec
La defensa legal indicó que, al llegar al establecimiento penitenciario, fue informado de que que el expresidente había sido llevado a un centro médico durante las primeras horas del martes. Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec

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