El futbolista portugués Cristiano Ronaldo y la modelo e influyente hispano-argentina Georgina Rodríguez se casaron, según refleja la fotografía que han publicado ambos este martes en la red social Instagram en la que aparecen dos manos con dos alianzas y el texto «C <3 G».

Esta boda era muy esperada por sus seguidores, que llegaron a acudir a cientos a la catedral de Funchal, ciudad natal del futbolista, ubicada en el archipiélago luso de Madeira, el pasado sábado después de que se originara el rumor de que la ceremonia iba a ser allí.

Hace unas semanas, se rumoreó también que la boda iba a ser en el área metropolitana de Lisboa.

Cristiano y ‘Gio’ anunciaron hace un año que se habían comprometido tras casi una década de noviazgo y varios hijos en común.

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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron este martes en una ceremonia civil íntima celebrada en Cascais, cerca de Lisboa, informó a la AFP Brunswick Group, la agencia que representa al astro portugués.

Tras casi una década de relación, Ronaldo, de 41 años, y Georgina, de 32, “son desde ahora oficialmente marido y mujer”, indicó un comunicado que recoge una declaración del jugador transmitida a la firma de representación.

“La ceremonia fue un momento privado e íntimo al que asistieron sus cinco hijos”, agregó la nota.

Un portavoz de la agencia explicó a la AFP que el delantero “pidió que se difundiera este comunicado, pero no habrá más información, ni fotografías ni videos”.

La fortuna de los novios

Georgina Rodríguez es modelo, empresaria e influencer que se ha consolidado en los últimos años. Si bien ella no brinda cifras, portales internacionales como Celebrity Net Worth valoran su fortuna en al menos US$10 millones.

Además, tiene cerca de 65 millones de seguidores en sus redes sociales, convirtiéndola en una de las influencers más influyentes a nivel global.

Posee la empresa de trasplante capilar Insparya Medical Hair Clinic (una de las más exitosas de Madrid), de las que fue administradora y cuya gestión le aportó notorios ingresos.

En 2024, lanzó su propia empresa inmobiliaria Bellalisa, un proyecto personal en el sector del inmobiliario.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron, según refleja la fotografía que han publicado ambos este martes en la red social Instagram en la que aparecen dos manos con dos alianzas y el texto «C <3 G». (@georginagio)

Cristiano y ‘Gio’ anunciaron hace un año que se habían comprometido tras casi una década de noviazgo y varios hijos en común. EFE/Javier Lizón/Archivo

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Se inclusión entre los menores de 30 años más influyentes de España por Forbes en 2024, gracias a su emprendimiento y crecimiento.

Ha impulsado otros negocios como el perfume Sense, desarrollado junto a la marca saudí Laverne, y la marca de ropa deportiva OM by G, aunque esta última ya cerró, informó El Comercio. Todos los derechos reservados.”

En tanto, la fortuna de Cristiano Ronaldo se estima entre 1,200 y 1,400 millones de dólares, tratándose de uno de los atletas más ricos de la historia a nivel mundial.

Su patrimonio proviene de sus millonarios salarios tanto como jugador del Al-Nassr, como por su contrato de por vida con Nike, aparte de otros negocios.

Elaborado con información de EFE y AFP