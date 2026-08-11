El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) presentó a Félix Villegas Reaño como nuevo director ejecutivo del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), durante una ceremonia que reunió a autoridades y representantes de la institución.

El acto contó con la participación del viceministro de Poblaciones Vulnerables, Juan Carlos Pasco Herrera, y del secretario general del MIMP, Hernán José Cuba Chávez. Ambos resaltaron la importancia de fortalecer el trabajo articulado para mejorar la atención a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Durante la presentación se destacó el papel del Inabif en la protección y atención de niñas, niños, adolescentes y familias en situación de riesgo, así como el trabajo de sus equipos multidisciplinarios desplegados a nivel nacional.

LEA TAMBIÉN: Gobierno designó a Juan Carlos Pasco como nuevo viceministro de Poblaciones Vulnerables

Entre las prioridades de la nueva gestión figuran elevar la calidad y cobertura de los servicios, modernizar los procesos institucionales y reforzar un modelo de atención centrado en las personas y orientado a resultados.

Félix Villegas Reaño fue presentado como nuevo director ejecutivo del Inabif, programa adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Foto: Inabif.

Asimismo, se planteó garantizar la continuidad de las intervenciones del Inabif y fortalecer su sostenibilidad, con el objetivo de brindar una respuesta más eficiente y oportuna a las necesidades de las poblaciones que requieren atención prioritaria del Estado.

Durante su intervención, Villegas Reaño sostuvo que su gestión estará orientada a consolidar los aspectos que vienen funcionando, atender las brechas existentes y lograr que las decisiones adoptadas se traduzcan en mejores servicios y mayores oportunidades para los usuarios.

Como parte de la jornada, las autoridades recorrieron el Centro de Monitoreo de Videovigilancia y el CAR Niño Jesús de Praga, donde conocieron parte de las labores de atención y protección que desarrolla el Inabif.