El Poder Ejecutivo designó a Juan Carlos Pasco Herrera como nuevo viceministro de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), según una resolución suprema publicada este miércoles en el diario oficial El Peruano.

La norma también acepta la renuncia de Segundo Félix Villegas Reaño, quien ocupaba el cargo desde abril de este año.

Pasco Herrera cuenta con experiencia en la gestión pública tras desempeñar cargos directivos en el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

En esas entidades lideró procesos de planificación estratégica, formulación de políticas públicas y articulación interinstitucional.

Además de su trayectoria en el sector público, ha ejercido la docencia en programas de posgrado y ha asesorado investigaciones vinculadas con gestión pública y modernización del Estado, de acuerdo con la información consignada en su perfil de LinkedIn.

Las resoluciones supremas que oficializan el cambio fueron publicadas en la separata de Normas Legales de El Peruano y llevan las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Magdalena Seminario Marón.