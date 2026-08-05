En una entrevista de cuatro horas a finales de julio, Liao Heng expuso sus puntos de vista sobre el mejor camino a seguir en el diseño de chips, abordó algunas de las dificultades que enfrentó Huawei cuando las sanciones estadounidenses la aislaron de los proveedores mundiales de fabricación de chips hace media década, y elogió el enfoque novedoso de su empresa, denominado Ley de Escala Tau.

Liao argumenta que la práctica de décadas de reducir continuamente el tamaño y aumentar la densidad de los circuitos integrados pronto llegará a su límite. Nvidia, la compañía de chips más grande del mundo en la actualidad, está fabricando chips cada vez más grandes con miles de millones de transistores y cantidades crecientes de memoria de alto ancho de banda.

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“Tiene que haber un límite en la escalabilidad con chips de procesamiento cada vez más grandes y más memoria HBM”, dijo Liao. “La industria sigue esforzándose, pero una vez que superen ese límite físico, se producirá una avalancha”.

Los comentarios de Liao sugieren que comparte una opinión generalizada de que las fundiciones de chips como Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. e Intel Corp. podrían eventualmente toparse con un muro al intentar reducir cada vez más el tamaño de cada transistor dentro de un chip. Ambas compañías, junto con Samsung Electronics Co., tienen extensas hojas de ruta que se extienden años hacia el futuro, ayudadas por la indispensable maquinaria de litografía avanzada de ASML Holding NV. Pero Huawei, que tiene prohibido el acceso a esos sistemas debido a las sanciones dirigidas a China y a la propia empresa, ha tenido que pensar de forma más creativa para encontrar un camino alternativo para estar al día.

Liao Heng señaló que Huawei desafía el modelo que domina la industria de chips y anticipa un cambio de ciclo. Foto: handout / archivo

La Ley de Escala Tau de la compañía propone centrarse en mejorar la velocidad de transmisión entre los componentes de un sistema informático, a medida que las ventajas inherentes a la miniaturización de los chips comienzan a desvanecerse. Huawei presentará próximamente su primer chip para smartphone diseñado bajo este marco, mediante una tecnología denominada LogicFolding.

Liao afirmó que, a finales de este año, el mundo comprenderá claramente cómo el enfoque alternativo de Huawei le ayudará a reducir la brecha con sus rivales, una vez que su nuevo chip para teléfonos inteligentes sea analizado por empresas de investigación del sector como SemiAnalysis y TechInsights.

Según Liao, la creciente divergencia entre EE.UU. y China en la forma en que impulsan los avances en semiconductores se produce en un contexto de creciente tensión geopolítica que divide la cadena de suministro global en dos ecosistemas cada vez más distintos.

“Para sobrevivir, cada lado tiene que desarrollar su propia capacidad completa de fabricación y suministro, incluso sin enfrentamientos graves entre ambos”, dijo Liao.

El inusual debate público con un científico clave en el impulso de China hacia la autosuficiencia en semiconductores demuestra cómo el país está reforzando su determinación de independizarse de la tecnología occidental en la era de la IA.

Durante la entrevista del podcast, el científico de Huawei también ofreció una metáfora para toda la cadena de valor de la IA, representándola como una pagoda de 18 niveles y superando la analogía del marco tipo pastel de capas del director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang. Liao insistió en la necesidad de que los actores chinos de todos los niveles se apoyen mutuamente y trabajen de forma colectiva para superar las sanciones externas, especialmente entre los fabricantes de chips y los desarrolladores de modelos de IA.

Luego colmó de elogios a Liang Wenfeng, el fundador del laboratorio de IA DeepSeek, con sede en Hangzhou, cuyo modelo de vanguardia en 2025 provocó una venta masiva de acciones de IA por valor de miles de millones de dólares al demostrar cómo los desarrolladores chinos podían entrenar sistemas con una fracción de los recursos informáticos utilizados por sus homólogos estadounidenses.

El avance de DeepSeek se produjo cuando Liang y su equipo buscaban innovación en el diseño arquitectónico del modelo en vista de los limitados recursos informáticos de los que disponen, dijo Liao. Ese impulso se ha acelerado este año, ya que varias otras empresas chinas han lanzado modelos que superaron los estándares de referencia.

Comparó la innovación china en IA con la forma en que las personas maximizan el espacio en un apartamento pequeño, mientras que los vecinos y rivales viven en una villa más espaciosa. Huawei, por su parte, está desarrollando sus chips de IA para mejorar la eficiencia de las arquitecturas de modelos mediante lo que Liao denominó un mecanismo de codiseño.

“Tenemos que esforzarnos más en el diseño para compensar una mayor complejidad con un menor consumo de recursos informáticos”, dijo Liao.