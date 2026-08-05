El gigante tecnológico chino presentó su estrategia "Ley de Escala Tau", con la que busca compensar las restricciones impuestas por Estados Unidos y competir con empresas como Nvidia mediante un nuevo diseño de procesadores. Foto: Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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El principal científico de semiconductores de Huawei Tecnologies Co., Liao Heng, advirtió en una inusual aparición pública transmitida en China sobre los inminentes límites físicos que enfrentan los gigantes occidentales de fabricación de chips —entre ellos Nvidia Corp.— en su búsqueda de procesadores más potentes.

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