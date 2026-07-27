Ilya Sutskever, fundador de Safe Superintelligence Inc., en una oficina el 19 de agosto de 2025 en Palo Alto, California. (Foto de Kimberly White/Getty Images para SSI)
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Agencia Bloomberg
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Nvidia Corp. se comprometió a invertir US$ 5,000 millones en la startup de inteligencia artificial Safe Superintelligence Inc., fundada por Ilya Sutskever, según personas con conocimiento del asunto.

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