IA impulsaría el crecimiento del mundo en un 0.6%, según el Banco Mundial. (Imagen generada con IA)
IA impulsaría el crecimiento del mundo en un 0.6%, según el Banco Mundial. (Imagen generada con IA)
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Redacción Gestión
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según informó el Banco Mundial en su boletín semana,

regulación clara y reformas que incentiven la inversión privada.

Además de la IA, existen oportunidades de crecimiento en sectores como

lo que limita el margen de acción de los países en desarrollo. En este escenario, en la IA aparece como una posible palanca de crecimiento.

Las exigencias de almacenar datos dentro de las fronteras pueden encarecer hasta en 55% los costos de las pymes, lo que plantea dilemas concretos sobre soberanía digital y la necesidad de que los países definan sus propios objetivos y estrategias para gestionar esos equilibrios.

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Por otro lado, tiene una problemática que las frena a seguir produciendo.

Precisamente, según el Banco Mundial, las pequeñas y medianas empresas generan más de la mitad del empleo en el mundo, pero las dirigidas por mujeres enfrentan un fuerte déficit de financiamiento, frente al cual soluciones como el crédito innovador, la capacitación digital y las alianzas público‑privadas presentan una alternativa que están cambiando el rumbo de este sector en India, Sudáfrica, Nigeria, Colombia y México.

El organismo internacional indicó que, pese a este escenario, aún las pymes lideradas por mujeres presentan un déficit de financiamiento. (Imagen: Andina)
El organismo internacional indicó que, pese a este escenario, aún las pymes lideradas por mujeres presentan un déficit de financiamiento. (Imagen: Andina)

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