Tal como se anunció, Elmer Cuba será el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) del Gobierno de Fuerza Popular. Incluso el ya anunciado primer ministro para el mandato de Keiko Fujimori, Luis Galarareta, mencionó que ya han tenido reuniones con Cuba sobre el fenómeno de El Niño.

El próximo ministro del MEF comentó en conferencia de prensa: “Hemos logrado estabilidad macroeconómica, inflación baja, solvencia fiscal, pero la población todavía no ha sentido en su salario, en su bienestar, ese crecimiento. La meta para los próximos años es hacer que ese crecimiento llegue bajo la forma de mejores empleos, mejores remuneraciones y mejores servicios públicos en toda la República”.

“Vamos a ser implacables con el uso de esos recursos. A todos los peruanos nos cuesta pagar impuestos [...], no es justo que esto se dilapide. Vamos a cerrar las brechas de infraestructura y ser muy rigurosos contra la corrupción”, agregó.

¿Qué hará el MEF con las leyes del Congreso que generan gasto?

Ante las preguntas de la prensa, se refirió a las leyes del Congreso de la República que hoy preocupan por su impacto en la caja fiscal, tal como lo ha alertado el Consejo Fiscal.

“Perú es un país muy solvente, una de las economías con menos deuda del planeta, y eso lo vamos a mantener. [...] ha habido algunas normas en el pasado que pueden afectar la caja fiscal. Vamos a evaluar cada una de ellas y seguramente tendríamos que cambiar un par para que no pongan en riesgo la fortaleza fiscal”, dijo junto al próximo premier Galarreta y a Carlos Espá, quien será el nuevo canciller.

Agregó: “Lo mencionado es importante porque determina el riesgo [país] del Perú y el financiamiento de las empresas, desde las más grandes y más pequeñas. Incluso tu crédito hipotecario depende del riesgo país, eso para nosotros es sagrado [...]”.

En línea con lo referido durante su breve discurso, insistió que ampliarán la recaudación, combatiendo la evasión, para tener más recursos para la inversión pública y mejorar los servicios que brinda el Estado.

“La obsesión de este ministerio va a ser esa: mejorar la productividad de la economía, generar nuevos empleos y promover la cohesión social, la igualdad de oportunidades. Es una tara que tenemos por décadas, la vamos a enfrentar con recursos públicos respetando escrupulosamente la solvencia fiscal”, destacó.

¿Alza de la remuneración mínima vital?

Durante la campaña electoral, el candidato por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, anunció que si llegaba al poder elevaría la remuneración mínima vital (RMV). En ese momento, Fujimori respondió: “Un aumento de la remuneración mínima vital lo puede lanzar cualquiera. El aplauso fácil no va a ser una medida que vamos a utilizar”.

Sobre este tema, Cuba declaró: "Esperamos que en este lustro los salarios vuelvan a crecer y el [salario] mínimo es parte importante de este diagnóstico y siempre está en evaluación. No quiero hacer ningún anuncio, vamos a esperar unos días más".

¿Quién es Elmer Cuba?

El nuevo ministro de Economía y Finanzas ha sido socio del Grupo Macro y Macroconsult por casi 30 años.

Ha sido director independiente de diversas empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. Fue integrante de la Comisión de Libre Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) de 2004 a 2014 y miembro del Consejo Directivo del Osinerg (entidad antecesora del Osinergmin) de 2000 a 2006.

Y, fue miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en el periodo que inició en noviembre del 2016 y culminó en el 2021.