En el marco de la campaña de Fiestas Patrias, las ventas del emporio textilero de Gamarra podrían incrementarse hasta los S/ 18 millones diarios en un periodo que abarcaría desde estos días hasta el fin de semana; proyectó la presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, Silvia Espinoza.

Entre las prendas más demandadas destacan las poleras en French Terry y los conjuntos (sets), blusas, tops. Además, de prendas para estudiantes y prendas de trabajo para oficinistas, entre otros. “Nos están comprando pantalones sastre con mayor frecuencia”, apuntó.

Adicionalmente, la representante destacó como un impulsor de las ventas las campañas de descuentos. “Estamos promocionando todos nuestros productos con buenos precios, calidad y tendencia. Eso nos está ayudando”, añadió.

Confeccionistas de Gamarra están elaborando prendas de media estación. (Foto: GEC)

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Impacto del Fenómeno El Niño

En otro momento, Espinoza señaló que si bien por Fiestas Patrias existe una campaña importante, las ventas están siendo afectadas por los primeros impactos del Fenómeno El Niño (FEN), siendo que hoy solo están alcanzando ventas de S/ 13 millones diarios, en promedio, cuando lo normal es una facturación de S/ 20 millones al día.

Explicó que la demanda por las prendas para esta estación ha caído al haber disminuido el frío. “Ello hace que no se genere una reposición de stocks pues las personas no están renovando sus closets”, agregó.

Ante este escenario, la vocera manifestó que los empresarios de Gamarra están elaborando prendas de media estación, que tienen mayor potencial de consolidarse comercialmente.

“Estábamos estancados con nuestras prendas de invierno sin vender, pero rápidamente nos hemos adaptado para la elaboración de prendas de media estación. Es decir, estamos pasando de trabajar en poleras de franela a French Terry (felpa francesa)”, detalló.

Indicó que, por su lado, los empresarios textileros también han iniciado la producción de telas de media estación.

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