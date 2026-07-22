El desembolso de las gratificaciones vuelve a activar uno de los picos de consumo más importantes del año en el Perú. Según un informe elaborado por PC Factory, retail chileno de dispositivos de cómputo, telefonía y electrónica de consumo, las ventas del sector tecnológico crecerían 110% durante Fiestas Patrias 2026 frente al mismo periodo del año pasado, un salto que la compañía atribuye a la combinación de promociones agresivas, facilidades de financiamiento y una planificación de compra gracias al pago de la gratificación.

El contexto ayuda a dimensionar la apuesta: de acuerdo con estimaciones de la Cámara de Comercio de Lima, la campaña de Fiestas Patrias movilizó el año pasado más de S/ 4,600 millones en ventas retail. Dentro de ese universo, el ticket promedio de una compra tecnológica se ubicó en S/ 700, según cifras de la empresa.

El detalle por categorías muestra una concentración marcada. Las laptops —tanto gamer como tradicionales— representan el 50% de las ventas de la campaña. Les siguen los componentes para PC con 20% y, en tercer lugar, smartphones y consolas con 13%. La sorpresa de la temporada son los scooters eléctricos, impulsados por la búsqueda de alternativas de movilidad entre trabajadores y estudiantes.

A ello se suma el arrastre de los productos complementarios —audífonos, teclados, mouse y dispositivos de almacenamiento—, que registraron una participación relevante en el volumen total. El patrón de compra, según el retailer, ya no es la reposición de un equipo aislado sino la renovación integral del espacio de trabajo o entretenimiento: sillas y mesas gamer, periféricos especializados, micrófonos y componentes de alto rendimiento.

Las laptops (tradicionales y gamer) concentran el 50% de las ventas, seguidas por componentes para PC (20%) y smartphones y consolas (13%).

Efecto Mundial: proyectores y consolas desplazaron al televisor tradicional

Un segundo motor de esta campaña es el calendario deportivo. La temporada mundialista dinamizó el interés por renovar equipos de entretenimiento en el hogar, con mayor intención de compra en televisores de mayor tamaño y resolución, dispositivos de streaming, laptops y smartphones con mejores capacidades de transmisión, además de audífonos y parlantes. También creció el apetito por proyectores inteligentes, una categoría que gana espacio entre consumidores con ambientes dedicados al entretenimiento.

“Eventos globales como el Mundial suelen acelerar las decisiones de renovación tecnológica”, señaló Gonzalo Verdeguer, gerente general de PC Factory Perú.

El ejecutivo sostuvo que categorías como smartphones, proyectores y consolas están ganando protagonismo frente a años anteriores porque ofrecen una experiencia más flexible, complementando e incluso reemplazando en algunos casos el uso tradicional del televisor.

PC Factory: el comprador peruano ya no decide solo por el precio más bajo

El perfil del consumidor también cambió. Verdeguer describe a un comprador más digital, informado y estratégico, que investiga reseñas, compara precios entre canales y evalúa garantía, servicio postventa y disponibilidad inmediata antes de cerrar la compra.

“Hoy observamos un consumidor mucho más informado, que investiga antes de comprar, compara alternativas y busca maximizar el valor de su inversión. Las promociones siguen siendo relevantes, pero ya no son el único factor de decisión; la calidad, la garantía y las opciones de financiamiento también tienen un peso importante”, indicó el ejecutivo.

De cara al segundo semestre, PC Factory proyecta que estas tendencias se consolidarán, impulsadas por la digitalización de los hábitos de consumo y una demanda sostenida de soluciones tecnológicas ajustadas a cada tipo de usuario.