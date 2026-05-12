PC Factory posee 17 tiendas en Perú: 11 en Lima y 6 en provincias (Loreto, Arequipa, Lambayeque, Piura y 2 en La Libertad). En Chile tiene más de 30. Foto: difusión
PC Factory posee 17 tiendas en Perú: 11 en Lima y 6 en provincias (Loreto, Arequipa, Lambayeque, Piura y 2 en La Libertad). En Chile tiene más de 30. Foto: difusión
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

PC Factory acelera su expansión en el mercado peruano. A la fecha poseen 17 tiendas, todas en centros comerciales, y no descartan apostar por el formato “puerta a calle”, en un contexto marcado por el incremento de precios por presiones externas. ¿Qué expectativas de crecimiento tiene la multinacional? Sepa los detalles.

TE PUEDE INTERESAR

Chery impulsa en Perú una nueva etapa en movilidad con su tecnología Super Híbrida
Leasing impulsa compra de tecnología, ¿quiénes lo están usando ahora?
IA en salud: las obras que impulsa Clínica Internacional apoyado en tecnología
Tecnología, logística y liderazgo: los perfiles más disputados en Perú hacia 2026

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.