Gonzalo Verdeguer, gerente general de PC Factory, comentó a Gestión que la facturación de la empresa se elevó 150% en 2025 debido a la apertura acelerada de locales: iniciaron con cuatro tiendas y terminaron con 16 y a inicios del corriente inauguraron una sede más en Trujillo.

“La expectativa de nosotros en el año completo es duplicar la facturación del año pasado y crecer al menos 100%”, dijo.

Verdeguer reconoció que han cumplido con su meta inicial de expansión, mas dejó abierta la posibilidad de seguir creciendo tanto en centros comerciales como en formatos puerta a calle, aunque ello dependerá de “la evolución de la demanda y el mercado, las ubicaciones, la seguridad ciudadana y las rentas”.

Metas de expansión

“El negocio retail es bien pragmático: si la tienda rinde y cubre sus costos fijos, dale; si no, hay que cerrarla y buscar una nueva ubicación. Perú es un mercado que crece sostenidamente todos los años en tecnología. Este año va alrededor del 15%”, puntualizó.

En esa línea, añadió que Perú tiene un espacio “significativamente grande” para seguir avanzando, y en el mediano plazo esperan que tenga un volumen de facturación similar a Chile, cuya relación en facturación es cercana al 80%-20%.

“En Chile tenemos la mitad de tiendas puerta a calle y la mitad en centros comerciales. Podríamos tener 30 tiendas (en Perú) hacia el 2030, o incluso 50, pero dependerá de cómo evolucione el mercado. O podríamos quedarnos con las mismas 17”, acotó.

De cara al 2030, la compañía chilena apunta a posicionarse entre los principales actores del retail tecnológico peruano. “Queremos estar cerca del 10% del mercado y convertirnos en el tercer jugador de la categoría tecnológica”, señaló.

La firma tecnológica chilena ya cumplió su meta inicial de 17 tiendas y evalúa nuevas ubicaciones dependiendo de seguridad, rentas y demanda. Foto: PC Factory / difusión

El nuevo perfil del consumidor peruano en tecnología

¿Cómo ha cambiado el consumidor tecnológico peruano?

GV: El comprador peruano siempre se ha caracterizado por ser muy conocedor y adoptar rápidamente nuevas tecnologías. El peruano normalmente busca equipos con mejores características porque piensa en el largo plazo y en que eventualmente va a necesitar más rendimiento.

¿Más compra por volumen o dispuestos a pagar más?

GV: Viene por las dos cosas. Las nuevas tecnologías, como las computadoras con inteligencia artificial, son más caras y aun así la gente está dispuesta a pagar más por ellas. Además, los consumidores quieren más memoria, mejores tarjetas gráficas y equipos más potentes.

¿Cómo la IA impacta en los precios?

GV: La inteligencia artificial está generando una sobredemanda mundial de memoria RAM y discos. Eso provoca escasez y eleva los costos en los productores. Hoy las computadoras están viniendo entre US$100 y US$200 más caras y, en algunos casos, los fabricantes están reduciendo características para mantener precios. Los celulares están viniendo más caros, los videojuegos vienen más caros; todo lo que tenga memoria está subiendo de precio en general en el mundo.

¿Pese a ello la demanda seguirá creciendo?

GV: Sí, porque la tecnología ya se volvió una necesidad básica. Todo el mundo necesita un celular, una computadora, audífonos o un cargador portátil. Lo que todavía es incierto es qué tan elástico será el consumidor frente a los incrementos de precios.

¿Y su estrategia ante la presión sobre los márgenes de precios?

GV: Tratamos de no trasladar completamente los incrementos de costos al consumidor. También tenemos que buscar eficiencias internas, reducir gastos y optimizar la operación para mantener competitividad.

La facturación creció 150% en 2025 gracias a la rápida apertura de locales en el país. La demanda de tecnología seguirá creciendo impulsada por el Mundial y el auge del gaming. Foto: PC Factory

Categorías que impulsarán el consumo este 2026

PC Factory considera que dos grandes motores impulsarán las ventas este año: el Mundial y el crecimiento del gaming. En el consumo de TV prevén una subida del 30% para junio —mes de la fiesta deportiva—, especialmente en equipos de 65 y 75 pulgadas.

A la par, el gaming seguirá subiendo a doble dígito mensual por la demanda de computadores con tarjetas gráficas más potentes y juegos cada vez más exigentes.

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Verdeguer recordó que el ticket promedio de una computadora gamer se ubica actualmente entre S/ 4,500 y S/ 6,000, aunque los equipos de gama alta pueden superar los S/ 20,000.

Otro punto que destacan es el negocio del armado de PC, el cual abarca cerca del 20% de la operación de PC Factory en Perú. A criterio de Verdeguer, los marketplaces no poseen asesoría, atención personalizada ni servicio postventa, lo cual representa un punto en su favor.

“Hay clientes que necesitan orientación para entender qué producto realmente necesitan y eso es algo que valoran mucho”, concluyó.