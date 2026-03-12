La expansión de la cadena tecnológica PC Factory en el Perú continúa con la apertura de una nueva tienda en Trujillo, ubicada en el Mall Plaza. La operación se enmarca en el plan de crecimiento de la compañía para consolidar su presencia en ciudades fuera de Lima Este 2026.

El nuevo establecimiento requirió una inversión de S/ 750,000. La compañía estima que la operación en esta ciudad genere ventas por alrededor de S/ 3.9 millones durante su primer año de funcionamiento , impulsada por la creciente demanda regional de tecnología y soluciones digitales.

“La apertura en Trujillo representa un paso clave en nuestra estrategia en el Perú. Queremos acercar a la ciudad una propuesta basada en asesoría especializada, acompañamiento experto en cada compra y un diferencial clave para nosotros: la garantía y el respaldo que ofrecemos en todos nuestros productos”, señaló Gonzalo Verdeguer, CEO de pc Factory en Perú.

El nuevo local ofrecerá un portafolio que incluye laptops, celulares, monitores, accesorios de cómputo y telefonía. También contará con una propuesta orientada al segmento gaming, con consolas, videojuegos y sillas especializadas.

Con la apertura en Trujillo, pc Factory alcanza 17 tiendas en Perú. (Foto: Facebook Mall Plaza)

Expansión regional de PC Factory

Desde su ingreso al mercado peruano, la compañía ha priorizado la apertura de tiendas en ciudades fuera de Lima como parte de una estrategia de crecimiento descentralizado.

A inicios de este año, la empresa inauguró su primera tienda en Piura, ubicada en el centro comercial Real Plaza, reforzando su presencia en el norte del país. Ese local, de 146 m², proyecta ventas anuales cercanas a S/ 3 millones.

LEA TAMBIÉN: Lenovo y sus planes con la Inteligencia Artificial para aumentar presencia en Perú

Durante 2025, PC Factory amplió su presencia territorial al pasar de operar seis tiendas en Lima e Iquitos a contar con locales en distintas regiones del país, incluyendo ingresos a Chiclayo y Arequipa.

“Trujillo es una plaza estratégica dentro de nuestro plan de crecimiento. Con esta apertura consolidamos nuestra presencia en el norte y reafirmamos nuestra visión de largo plazo en el Perú”, indicó Verdeguer.

El nuevo local de pc Factory en Trujillo proyecta ventas por S/ 3.9 millones en su primer año. (Foto: pc Factory)

Red de tiendas y estrategia en Perú

La compañía proyecta cerrar el año con ingresos cercanos a los S/ 80 millones en el mercado peruano, en línea con su plan de consolidación y crecimiento en el sector de retail tecnológico.

Con la inauguración en Trujillo, PC Factory suma actualmente 17 tiendas en el país y consolida su red comercial a nivel nacional.

La empresa cuenta con más de 25 años de trayectoria en Chile y cerca de tres años de operación en el Perú, donde ha desarrollado una estrategia que combina tiendas físicas, comercio electrónico y asesoría especializada en productos tecnológicos.