PC Factory habría cerrado septiembre con 15 tiendas en operación en Perú. (Foto: PC Factory).
PC Factory habría cerrado septiembre con 15 tiendas en operación en Perú. (Foto: PC Factory).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

. La cadena cerró septiembre con 15 tiendas en operación tras haber abierto nuevos locales, consolidándose como uno de los principales actores especializados en productos electrónicos y soluciones digitales en el país.

El plan de crecimiento responde a una

Con este modelo, la empresa espera superar los S/ 50 millones en ventas al cierre de 2025, lo que implicaría cuadruplicar sus resultados del año pasado, reportó Perú Retail.

PC Factory busca acercar tecnología de última generación al público peruano. (Foto: Pc Factory).
PC Factory busca acercar tecnología de última generación al público peruano. (Foto: Pc Factory).
LEA TAMBIÉN: PC Factory con más ventas online entre laptops y equipos con IA en campaña escolar

Expansión con mirada regional

En agosto, la compañía abrió la primera de las nuevas tiendas en Mall Aventura San Juan de Lurigancho, distrito estratégico por su alta densidad poblacional. En septiembre, sumó tres locales más: en Centro Cívico en Lima, Mall Aventura Chiclayo en Lambayeque y Mall Plaza Cayma en Arequipa, marcando así su entrada oficial al sur del país. También habría inaugurado un local en el Mall Aventura Porongoche (Arequipa) a fines de septiembre.

La apuesta por Arequipa resulta especialmente estratégica: es la segunda economía del Perú, líder en la región sur y una de las ciudades con mayor PBI per cápita, lo que la convierte en un punto clave para el posicionamiento de la marca.

Gonzalo Verdeguer, gerente general de la empresa, señaló anteriormente a Gestión que

En septiembre, la marca sumó tres locales más: en Lima, Chiclayo y Arequipa. (Foto: PC Factory).
En septiembre, la marca sumó tres locales más: en Lima, Chiclayo y Arequipa. (Foto: PC Factory).
LEA TAMBIÉN: PC Factory configura un 2025 con arribo a provincias y más marcas propias en Perú

¿Qué novedades traen las nuevas tiendas?

Las nuevas tiendas de incorporan un portafolio que abarca cómputo (laptops, all in one, tabletas), entretenimiento (consolas, videojuegos, sillas gamer, televisores, audio), telefonía y soluciones profesionales como monitores y tarjetas gráficas.

Además, mantienen servicios diferenciados como ensamblaje de PC a medida y otros.

LEA TAMBIÉN: Pc Factory continúa expansión y alista negocio de ensamblaje B2B en Perú

TE PUEDE INTERESAR

Smart Fit acelera expansión en Perú y Chile, y proyecta 350 aperturas al año en la región
Real Plaza Primavera amplía su oferta gastronómica: las marcas que llegan al mall

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.