La empresa chilena de tecnología PC Factory avanza con paso firme en el mercado peruano. La cadena cerró septiembre con 15 tiendas en operación tras haber abierto nuevos locales, consolidándose como uno de los principales actores especializados en productos electrónicos y soluciones digitales en el país.

El plan de crecimiento responde a una estrategia que combina la experiencia en tienda física con su plataforma de comercio electrónico, asesoría personalizada y soporte técnico propio.

Con este modelo, la empresa espera superar los S/ 50 millones en ventas al cierre de 2025, lo que implicaría cuadruplicar sus resultados del año pasado, reportó Perú Retail.

PC Factory busca acercar tecnología de última generación al público peruano. (Foto: Pc Factory).

Expansión con mirada regional

La hoja de ruta de PC Factory contempla tanto Lima como provincias. En agosto, la compañía abrió la primera de las nuevas tiendas en Mall Aventura San Juan de Lurigancho, distrito estratégico por su alta densidad poblacional. En septiembre, sumó tres locales más: en Centro Cívico en Lima, Mall Aventura Chiclayo en Lambayeque y Mall Plaza Cayma en Arequipa, marcando así su entrada oficial al sur del país. También habría inaugurado un local en el Mall Aventura Porongoche (Arequipa) a fines de septiembre.

La apuesta por Arequipa resulta especialmente estratégica: es la segunda economía del Perú, líder en la región sur y una de las ciudades con mayor PBI per cápita, lo que la convierte en un punto clave para el posicionamiento de la marca.

Gonzalo Verdeguer, gerente general de la empresa, señaló anteriormente a Gestión que la operación del canal online fue clave para confirmar la fuerte demanda de equipos tecnológicos y servicios de asesoría en las regiones fuera de Lima.

En septiembre, la marca sumó tres locales más: en Lima, Chiclayo y Arequipa. (Foto: PC Factory).

¿Qué novedades traen las nuevas tiendas?

Las nuevas tiendas de PC Factory incorporan un portafolio que abarca cómputo (laptops, all in one, tabletas), entretenimiento (consolas, videojuegos, sillas gamer, televisores, audio), telefonía y soluciones profesionales como monitores y tarjetas gráficas.

Además, mantienen servicios diferenciados como ensamblaje de PC a medida y otros.

