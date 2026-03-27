PlayStation Store es la tienda digital oficial de Sony. (Foto de Anthony WALLACE / AFP)
PlayStation Store es la tienda digital oficial de Sony. (Foto de Anthony WALLACE / AFP)
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Agencia AFP
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El gigante japonés de entretenimiento anunció el viernes un aumento en los precios de sus diferentes modelos de , el segundo en un año, a causa de las “presiones” que pesan sobre la economía mundial.

Teniendo en cuenta las presiones persistentes que pesan sobre la economía mundial, decidimos aumentar los precios de la PS5, la PS5 Pro y del PlayStation Portal” en el mundo “a partir del 2 de abril”, señaló el grupo en un texto publicado en el blog PlayStation.

En Europa, las consolas serán vendidas 100 euros más caras, o sea respectivamente 649.99 y 599.99 euros (unos 850 y 700 dólares) para las versiones con y sin lector Blu-Ray, y 899.99 euros (aproximadamente mil dólares) para la versión Pro de la PS5, más poderosa.

El PlayStation Portal, accesorio dotado con una pantalla para jugar a distancia a través de una conexión internet, será vendida por su parte 30 euros más cara, a 249.99 euros (unos US$ 290).

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En Estados Unidos, el alza estará comprendida entre 100 y 150 dólares según la versión de la consola.

Estamos conscientes de que los cambios de precio tienen un impacto” en el bolsillo de los jugadores, reconoció el fabricante japonés, justificando el alza como “una medida necesaria para continuar ofreciendo a los jugadores del mundo entero experiencias de juego innovadoras y de gran calidad”.

En Europa, la edición digital de la consola ya había conocido un alza de precios de 50 euros en abril de 2025, mientras que los modelos con y sin lector tuvieron alza en Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia.

Lanzada en 2020 y con más de 92 millones de unidades vendidas, la PlayStation 5 es una de las consolas más populares del mercado.

Pero las ventas han bajado a nivel mundial (-16% en volumen a un año para el trimestre octubre-diciembre), pese a la llegada, a fines de noviembre de 2024, de la PlayStation 5 Pro, destinada al mercado de alta gama.

El grupo japonés, así como sus competidores, experimentan también una creciente escasez de chips, lo que hace subir los precios de esos componentes y reduce los márgenes.

En mayo, Microsoft también aumentó las tarifas de sus consolas Xbox Series en el mundo, citando también las “condiciones de mercado”.

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