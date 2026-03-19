Duracell busca ampliar su presencia en el mercado peruano con nuevos canales y mayor cobertura. (Foto: Duracell).
Duracell busca ampliar su presencia en el mercado peruano con nuevos canales y mayor cobertura. (Foto: Duracell).
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Eduardo Sotelo
mailEduardo Sotelo

El uso de pilas es tan frecuente en nuestra vida cotidiana que muchas veces no visualizamos el mercado que existe detrás de esta categoría. Es más, es común pensar que cada vez son menos los aparatos electrónicos que funcionan con estos productos de almacenamiento de energía portátil. Sin embargo, el mercado de pilas en Perú se mantiene en constante expansión pese a ser una categoría ya madura. Así lo aseguran desde Duracell, la marca global de pilas. La categoría creció 3% en 2025 a nivel local y Duracell avanzó en línea con el mercado, mientras que para este 2026 apunta a un evolución de dos dígitos. ¿A qué responde esta proyección y cuál es la estrategia de la compañía en el país?

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