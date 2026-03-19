Rafael Barroeta, director comercial LATAM de Duracell, explicó que el crecimiento se sostiene por cambios en el consumo y por el mayor número de dispositivos que requieren energía portátil. El mercado local de pilas bordea los US$25 millones en ventas al año, según estimaciones de Nielsen citadas por la compañía, y está dominado por el canal tradicional (bodegas y mercados), donde se concentra la mayor parte del consumo.

En ese contexto, la categoría mantiene su dinamismo debido a que el consumo está presente prácticamente en todos los hogares, impulsado por el uso, sobre todo, en juguetes, controles remotos, equipos electrónicos y dispositivos médicos. Además, el mercado viene migrando de pilas de zinc hacia pilas alcalinas, de mayor duración, lo que también impulsa el valor de la categoría.

Sin embargo, el cambio más relevante no está en el producto, sino en los canales de compra. Barroeta señaló que el crecimiento se concentra en formatos comerciales distintos al retail moderno. “Cuando la categoría está creciendo alrededor de un 3%, estas tiendas están creciendo casi 40%”, afirmó a Gestión, en referencia a tiendas de cercanía y hard discount o tiendas de descuento.

Para la compañía, dicha situación obliga a replantear la estrategia de distribución. “Es nuestra responsabilidad asegurarnos que la marca esté donde el consumidor va y busca el producto”, sostuvo el ejecutivo de Duracell, al explicar que el crecimiento depende cada vez más de la capilaridad en el punto de venta.

Plan de expansión: Duracell busca duplicar el negocio en cinco años

En el caso de Duracell, la operación en el Perú ha mostrado una expansión sostenida en la última década, en el marco de su alianza con el distribuidor G.W. Yichang. Andrés Macedo, gerente de negocio de Yichang, señaló que la operación se ha multiplicado desde el inicio de la relación comercial en 2016.

“Desde ese año al 2025 hemos crecido 240% y vamos en busca de duplicar el negocio en los próximos cinco años”, indicó a Gestión.

La compañía considera que aún existe espacio para crecer, sobre todo, por el desarrollo de nuevos canales, el aumento del consumo fuera de Lima y la evolución del portafolio hacia productos de mayor duración y rendimiento, como las mencionadas pilas alcalinas.

Para el 2026, la meta es avanzar por encima del mercado. Así, mientras la categoría creció alrededor de 3% el último año y la marca lo hizo en ese mismo nivel, la proyección para la compañía apunta a un aumento de dos dígitos este año.

“La proyección es alrededor de 16% y el objetivo es ganar participación, crecer más rápido que el mercado”, señaló Barroeta.

Macedo añadió que dicho resultado se sustenta en una estrategia basada en mayor cobertura, ingreso a nuevos formatos comerciales y fortalecimiento de la presencia en regiones.

Yichang es el distribuidor de Duracell en el Perú y se encarga del desarrollo de la marca en el mercado local, incluyendo cobertura en bodegas, mercados y retail. (Foto: Yichang).

Entrada al hard discount y más puntos de venta

Uno de los principales motores de crecimiento de Duracell en Perú será su ingreso al canal hard discount, donde la marca no tenía presencia hasta este año. La entrada se concretó en enero y ya muestra resultados.

“El hard discount es un espacio en blanco que estamos capitalizando y venimos creciendo a ritmos cercanos al 23% mensual”, indicó Macedo.

El ejecutivo de Yichang precisó que la expansión no implica dejar otros canales, sino sumar nuevos puntos de venta. “No estamos dejando de vender en otros puntos, estamos construyendo otro piso dentro del edificio”, explicó.

La estrategia también incluye aumentar la presencia en bodegas y mercados, que concentran gran parte del consumo de la categoría. Para Duracell, el crecimiento dependerá de llegar a más lugares donde el consumidor compra de manera impulsiva, especialmente, en zonas de caja o cerca de productos electrónicos y juguetes.

Provincias ganan peso por necesidad de energía portátil

Otro factor que impulsa el negocio de las pilas es la creciente participación del consumo fuera de Lima. Macedo recordó que las provincias representaban cerca del 5% de las ventas hace una década y hoy bordean el 15%.

“El uso de pilas en regiones es mayor por la necesidad de energía portable, sobre todo para linternas ante fallas eléctricas”, comentó, tras referir que ciudades como Arequipa y Trujillo se encuentran entre los mercados más relevantes fuera de la capital.

La empresa también observa que la demanda en el interior del país se mantiene incluso sin eventos extraordinarios, debido a que la energía portátil sigue siendo necesaria para actividades domésticas, industriales y mineras. Además, la categoría muestra picos en situaciones específicas, como cortes de energía o fenómenos climáticos, cuando aumenta el uso de linternas, radios y otros equipos que funcionan con pilas.

A esos sucesos se suman episodios puntuales que elevan el consumo, como el fenómeno El Niño u otros eventos climáticos que generan cortes de energía en distintas zonas del país. En esos casos, explicó Macedo, aumenta la demanda de pilas para linternas, radios y otros equipos portátiles, especialmente, en regiones donde el suministro eléctrico no siempre es estable.

La categoría además tiene una fuerte estacionalidad. Cerca del 40% de las ventas se concentra entre octubre y diciembre, impulsadas por la campaña navideña, cuando aumenta la compra de juguetes y dispositivos electrónicos que requieren pilas, señalaron los ejecutivos.

Más dispositivos, más consumo y un portafolio en evolución

Pese al incremento de dispositivos recargables y equipos con batería integrada, Duracell considera que la demanda por pilas seguirá vigente. Barroeta remarcó que el número de aparatos que requieren energía portátil ha aumentado con el tiempo.

“Hoy hay más artefactos que requieren pilas que hace 20 o 30 años. Antes pensabas en el control remoto o un reloj, ahora tienes controles de portón, tensiómetros, termómetros, equipos de gaming o dispositivos médicos”, explicó.

Según Macedo, esta diversificación ha compensado el avance de nuevas tecnologías. Las pilas recargables, por ejemplo, todavía tienen una participación limitada en el mercado local. “Las recargables son un dígito de la facturación y requieren enchufe, algo que no siempre está disponible en todo el país”, indicó el ejecutivo.

El comportamiento del consumidor también ha cambiado. Barroeta señaló que hoy se prioriza duración y rendimiento por encima del precio. “Lo primero que busca el consumidor es que la pila dure, luego la marca en la que confía y la relación precio-valor. No es solo el precio más bajo, sino lo que recibes por lo que pagas”, afirmó.

Rafael Barroeta, director comercial de LATAM de Duracell (izquierda), afirmó que cada vez el mercado de pilas va creciendo hacia los productos alcalinos. Por su parte, Andrés Macedo, gerente de negocios de Yichang (derecha), aseguró que el ingreso de Duracell a los hard discount no significa que se descuidarán otros canales de venta. (Foto: difusión).

Añadió que la innovación en formatos y la mayor demanda de pilas tipo D seguirán siendo motores de crecimiento, especialmente en mercados donde la energía portátil sigue siendo indispensable. Con una mayor presencia en nuevos canales, expansión en provincias y un portafolio orientado a productos de mayor duración, la compañía apuesta por crecer por encima del mercado y consolidar su posición en una categoría que, pese a su madurez, sigue encontrando nuevas fuentes de demanda en el país.